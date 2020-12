"Prezydent podjął najważniejszą decyzję w swojej drugiej kadencji". "Martwi się o branżę turystyczną"

Gowin: prezydent powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków narciarskich

- To właśnie pan prezydent Duda zadzwonił do mnie od razu w poprzednią niedzielę i to on bardzo stanowczo powiedział mi, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, abym wypracował, wraz z branżą narciarską, specjalne procedury sanitarne, co też się stało i co umożliwiło otwarcie stoków - stwierdził wicepremier w Polsat News.