Piszą o "wykreowanym świrusie". Dostali dotację z rządowego instytutu

"Gazeta Wyborcza" pisze w czwartek o portalu Stowarzyszenia RKW, na którym pojawiają się antyszczepionkowe treści. Można tam przeczytać na przykład o "dziwnej wysypce" po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 i lekarzach, którzy "zamiast ostrzegać przed poddaniem się eksperymentowi wstrzyknięcia do organizmu groźnej substancji, uspokajają".

"Czy opresyjne zmuszanie ludności do przyjmowania preparatu medycznego nazywanego dla zmylenia lub uśpienia czujności ludzi 'SZCZEPIONKĄ!?' ma na celu likwidację populacji ludności w Polsce i całym świecie?" - pytają pracownicy portalu. To teksty z marca tego roku.

W kwietniu portal cytował meksykańskiego kardynała Don Juana Sandovala: "To wysoko postawieni ludzie, bardzo wpływowi, mają ogromna władzę. To oni wykreowali tego świrusa, który atakuje wielu ludzi. Do czego zmierzają? Chcą stworzyć nowy porządek, światowy rząd z religią człowieka i ludzkości".