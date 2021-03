Prezydent: na Żołnierzach Wyklętych nie ciąży już niesprawiedliwe odium

Żołnierze Niezłomni postanowili do końca walczyć o wolny, suwerenny kraj. Wielu zginęło, wielu zapłaciło za to pragnienie wolnej Polski bardzo wysoką cenę - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. - Winni jesteśmy im nie tylko pamięć, winni jesteśmy im kontynuację ich dzieła - powiedział szef rządu Mateusz Morawiecki.

"W nieludzkich warunkach tutaj ludzi więziono, katowano"

Przypomniał, że Willa Jasny Dom to miejsce szczególne, bo "przez dziesięciolecia mieszkający tutaj ludzie, w pobliżu, wokół, nie wiedzieli, co w rzeczywistości tutaj się działo". - W 1945 roku, od lutego do października, była to siedziba Głównego Zarządu Informacji Wojskowej, czyli można powiedzieć w dużym uproszczeniu - wojskowej ubecji - mówił Andrzej Duda.