Narodowe Czytanie 2022. Para prezydencka odczytała fragment "Ballad i romansów"

Prezydent Andrzej Duda inaugurując 11. Narodowe Czytanie w Warszawie mówił, że Adam Mickiewicz i epoka romantyzmu zbudowali postawy Polaków na następne stulecia. - "Za wolność naszą i waszą" - to romantyczne hasło obowiązujące do dzisiaj, kiedy popatrzymy na to, co dzieje się w Ukrainie - dodał. Wraz z pierwszą damą odczytali fragment "Ballad i romansów".

W warszawskim Ogrodzie Saskim w sobotnie południe rozpoczęła się jedenasta edycja akcji Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej Andrzeja Dudy oraz Agaty Kornhauser-Dudy. Prezydent i pierwsza dama jako pierwsi odczytali fragment tegorocznej lektury, którą są "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Inaugurując akcję prezydent ocenił, że dla Polski i Polaków epoka romantyzmu ma szczególne znaczenie. - Romantyzm, przede wszystkim ten Mickiewiczowski, narodził się, gdy Polska nie była wolna, nie miała swojej państwowości - mówił Duda.

- Poczucie potrzeby wolności i jej odzyskania, poczucie niezrozumienia w relacji pomiędzy Polską a innymi państwami i narodami, wewnętrzne idealizowanie ojczyzny (...) miało u nas szczególny wymiar i znalazło swój wyraz w poezji Adama Mickiewicza - dodał.

Mickiewicz - mówił Duda - był poetą wspólnotowym. - Dzisiaj to poeta nasz, naszych sąsiadów Litwinów, Białorusinów, w części Ukraińców. Jesteśmy przesiąknięci tym samym duchem - powiedział.

Prezydent mówił, że Mickiewicz i epoka romantyzmu budowali postawy Polaków na następne stulecia. - "Za wolność naszą i waszą" - to romantyczne hasło obowiązujące do dzisiaj, kiedy popatrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, w Ukrainie - stwierdził.

Podkreślał, że Ukraińcy walczą o swoją wolność i niepodległość, a Polacy od miesięcy wspierają swoich sąsiadów. - To jest właśnie postawa romantyczna: bezinteresowne poświęcenie się dla idei, bez zastanowienia się, jakie będą moje konsekwencje, czy ja coś na tym stracę - dodał.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przekazała, że w tegoroczne Narodowe Czytanie zaangażowało się - rekordowe - 5 tysięcy podmiotów, czyli ponad 1500 więcej niż w minionym roku. Stwierdziła, że tegoroczna lektura - "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza - jest istotna dla polskiej tożsamości. - Chyba nigdy wcześniej i nigdy później żaden zbiór wierszy nie wywarł tak głębokiego i trwałego wpływu na kulturę całego narodu - powiedziała pierwsza dama.

"Ballady i romanse" Adama Mickiewicza zostały wydane w Wilnie w 1822 roku. Opublikowanie 14 utworów uważane jest za symboliczny początek romantyzmu. Tomik ballad dzisiaj uznany za klasykę literatury, 200 lat temu był przewrotem w myśleniu i w oświeceniowym postrzeganiu świata. Utwory pełne grozy i humoru zostały zaadresowane do wszystkich, całego społeczeństwa. Dzieło odnosi się do wrażliwości i sentymentów odbiorcy, a jednocześnie nawiązuje do ludowej wyobraźni.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji czytano kolejno: "Trylogię" Henryka Sienkiewicza oraz "Lalkę" Bolesława Prusa; w 2016 roku "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W 2019 roku lekturami było osiem najważniejszych polskich nowel, między innymi autorstwa Stefana Żeromskiego, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej i Bruno Schulza. W 2020 roku, w warunkach obostrzeń epidemicznych, czytano "Balladynę" Juliusza Słowackiego. W ubiegłym roku lekturą była natomiast "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

