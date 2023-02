Kontrola w rządowym funduszu i "ogromne wątpliwości" w sprawie milionów. Posłowie Joński i Szczerba chcą unieważnienia konkursu

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przeprowadzili kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ich uwagę zwróciły dwie firmy, które otrzymały łącznie 178 milionów w konkursie "Szybka ścieżka". Jak mówili, są "ogromne wątpliwości" wokół tych dotacji. - Będziemy żądali unieważnienia konkursu - zapowiedział Joński.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński na konferencji w Sejmie mówili o kontroli, którą przeprowadzili w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. - To agencja wykonawcza działająca w ramach ustawy o finansach publicznych. Finansuje badania, naukę i innowacje. Zarządza miliardami złotych, które pochodzą z funduszy europejskich - wyjaśniał Szczerba.

Powiedział, że w czasie kontroli "pojawiły się uzasadnione wątpliwości" dotyczące realizowanego przez NCBiR projektu "Szybka ścieżka".

- Od samego początku w tym konkursie działy się dziwne rzeczy. Przedłużono termin składania wniosków w ostatnim możliwym momencie, później już w trakcie rozpatrywania wniosków NCBiR za zgodą ministerstwa zdecydowało się zwiększyć alokację funduszy, dosypało środków - mówił poseł.

Dodał, że "być może stało się po to, by dwa konkretne podmioty otrzymały dotację". Przekazał, że ich kontrola skupiła się na dwóch podmiotach, które otrzymały 23 procent wszystkich środków przyznanych w konkursie. - Te podmioty są dziwaczne. Przypominają mechanizm, który znamy z "willa plus". Bardzo szybko powstaje fundacja, bardzo szybko dostaje pieniądze - wyjaśniał Michał Szczerba.

Joński: będziemy żądali unieważnienia konkursu

- Będziemy żądali unieważnienia konkursu "Szybka ścieżka" - powiedział Dariusz Joński. - Być może to była szybka ścieżka dla niektórych, by zdobyć ogromne pieniądze. Ale po zweryfikowaniu informacji dotyczących dwóch wniosków, które otrzymały 23 procent ogółu wszystkich środków przekazanych na 432 projekty, mamy ogromne wątpliwości - mówił. Zapowiedział, że wystąpią też do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w NCBiR. Później poseł Szczerba przekazał, że zamierzają o sprawie poinformował OLAF, czyli unijną agencję antykorupcyjną.

Pierwszy wniosek, o którym posłowie mówili, że wzbudził ich wątpliwości, złożył 26-latek. Według informacji przekazanych przez polityków Koalicji Obywatelskiej został zakwalifikowany do dofinansowania na kwotę 55 milionów złotych. - W dniu ogłoszeniu naboru w ogóle nie miał firmy. Założył ją w trakcie trwania naboru. Sprawdziliśmy kapitał zakładowy - pięć tysięcy złotych, pracował jako barman - mówił Joński.

- Złożył wniosek na monitoring ciągłości łańcucha dostaw poprzez czujniki lokalizacyjne. Każda firma logistyczna ma taki system. Jest mnóstwo firm, które sprzedają takie programy, rozszerzone, dużo bardziej nowoczesne. To nie jest żadna innowacja, a te pieniądze miały być przekazane na innowację - podkreślił poseł.

Dodał, że znaczenie ma też wydłużony przez NCBiR czas na składanie wniosków. - Było tak, że do 4 listopada do godziny 16 można było składać wnioski. Nagle NCBiR zgłosił wniosek o przedłużenie składania wniosków do godziny 23.59. Sprawdzamy, kiedy ten 26-latek złożył wniosek - o godzinie 23.22. Gdyby nie wydłużono, 26-latek by nie złożył wniosku - podkreślił Joński.

Szczerba: spółka nadaje się do likwidacji, a dostaje 123 miliony złotych

Druga firma, która wzbudziła wątpliwości polityków w czasie kontroli poselskiej, pochodzi z Białegostoku. - Została zarejestrowana w 2020 roku. W 2020 roku przychód tej firmy wyniósł 132 złote. W roku 2021 roku przychód to 92 tysiące złotych. Ta spółka w 2020 roku miała stratę pięć tysięcy złotych, w 2021 roku miała 11,5 tysiąca złotych straty. Rok do roku była strata - wyliczał Szczerba.

- Mamy do czynienia z tak zwanym kapitałem zakładowym ujemnym. Kapitał jest mniejszy niż deklarowane aktywa. Spółka nadaje się do likwidacji, to jest przesłanka do ogłoszenia upadłości - podkreślił. - A ta spółka otrzymuje 123 miliony złotych z NCBR - wskazał.

Poseł Koalicji Obywatelskiej dodał, że pieniądze z konkursu mają być przeznaczone na "projekt dotyczy cyberbezpieczeństwa podmorskiego".

- PiS dzieli się różnymi funduszami, ministerstwami, spółkami, pieniędzmi. Mamy ewidentny skok na kasę, wysysanie każdej złotówki majątku publicznego. W NCBR mamy naszym zdaniem podobną sytuację. Ze szkodą dla tej instytucji, bo ta instytucja jest bardzo potrzebna - skomentował poseł Joński.

