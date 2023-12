Nowy minister nauki Dariusz Wieczorek o NCBiR. "Dostałem zielone światło od pana premiera"

Dostałem zielone światło od premiera, by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju było pod nadzorem ministerstwa - przekazał w "Jeden na jeden" minister nauki Dariusz Wieczorek. Jego zdaniem "to jest naturalne miejsce tej instytucji w strukturze rządowej". - Nasi poprzednicy to pozmieniali i już wiemy po co. Pozmieniali po to, żeby kraść pieniądze - dodał.

Nowy minister nauki Dariusz Wieczorek w sobotnim "Jeden na jeden" w TVN24 został zapytany o to, czy dostał od premiera zielone światło, aby jego resort przejął nadzór nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

- Tak, potwierdzam. Dostałem zielone światło od pana premiera, będziemy to realizować, bo rzeczywiście nie ma nauki bez badań i rozwoju. W związku z czym, to jest naturalne miejsce tej instytucji w strukturze rządowej - powiedział.

- Natomiast jak państwo wiecie, nasi poprzednicy to pozmieniali i już wiemy po co. Pozmieniali po to, żeby kraść pieniądze i tego się nie ma co bać, (trzeba - red.) ostro o tym mówić. Bo mamy w tej chwili problem taki, że instytucje unijne badają tę instytucję, NCBiR, i jest pod znakiem zapytania, czy ona będzie miała w ogóle certyfikat na wydatkowanie środków Unii Europejskiej, co będzie wielkim problemem - zaznaczył.

Wieczorek zapowiedział też, że instytucja będzie reformowana. - Zacznie się od głębokiego audytu i pokazania, co tam było źle - przekazał. Dodał, że "jeżeli było łamanie prawa, to oczywiście (także - red.) wniosków do organów ścigania".

Kiedy zmiana punktacji czasopism naukowych?

Wieczorek mówił również o planowanej zmianie punktacji czasopism naukowych. Potwierdził, że jest to kwestia godzin.

Dopytywany, czy możliwym jest wprowadzenie takich zmian w kilkadziesiąt godzin, przekonywał, że "tak, bo to jest wkurzające dla całego środowiska". - To, co zrobiono - wyjaśnił, nawiązując do przeprowadzonej przez poprzedniego ministra Przemysława Czarnka zmiany punktacji.

Kiedy zmiana punktacji czasopism naukowych? Wieczorek odpowiada TVN24

- W tej chwili prawnicy nad tym pracują. Myślę, że dostali zadanie proste. To jest w ogóle pierwsza rzecz, którą musimy zmienić już teraz - oświadczył. - Myślę, że takie rozwiązanie jest. Po wczorajszych dyskusjach pewnie - jeżeli będzie to przygotowane - to ogłosimy to w przyszłym tygodniu - dodał.

- Natomiast już prosiłem komisję ewaluacji o to, żeby przygotować już takie docelowe rozwiązanie. I taka propozycja pewnie się pojawi w pierwszym kwartale przyszłego roku - oznajmił minister nauki.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/adso

Źródło: TVN24