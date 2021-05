Instytut zarządzany przez byłego posła PiS staje w obronie ONR

Ruszył proces narodowców - na ławie oskarżonych znalazł się między innymi organizator Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz. Chodzi o wydarzenia w Białymstoku sprzed pięciu lat. Pojawiają się pytania o delegalizację ONR, ale nie wszystkie ekspertyzy, które trafiły do prokuratury, dawały do tego podstawy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

To jeden z nielicznych procesów działaczy ruchów narodowych, który w ogóle ruszył. Oskarżonych o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym jest siedem osób - w tym Robert Bąkiewicz, organizator Marszu Niepodległości.

Sprawa dotyczy marszu w Białymstoku sprzed pięciu lat, gdzie ulicami miasta, w ramach obchodów 82. rocznicy powstania Obozu Narodowo-Radykalnego, przeszło kilkuset nacjonalistów. - Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby ONR istniał, a jego rozwiązanie to jest budowanie otwartej demokratycznej Polski – uważa Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

Opinia instytutu Żaryna

To trzecia opinia - dwie poprzednie, według informacji RMF, dawały podstawy do poparcia wniosku o delegalizację Obozu Narodowo Radykalnego. - To jest mniej więcej tak, jak Mateusz Morawiecki dostał opinię prawnika KPRM-u, że wybory kopertowe są nielegalne i grozi mu Trybunał Stanu. To co zrobił? Zamiast posłuchać, znalazł takie opinie prawne, które mu odpowiadały – zauważa Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej.