Nękanie, stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej, ale też wydawanie przez przełożonego sprzecznych poleceń, obmawianie, rozsiewanie plotek - to wszystko jest mobbing. Z ostatnich danych wynika, że we własnej pracy i na własnej skórze odczuło go aż 40 procent Polaków i co gorsze, tendencja jest wzrostowa. Materiał magazynu "Polska i Świat".