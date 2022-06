Narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy

czytaj dalej

Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zwróci się do rządu, by "zakomunikował Brukseli, że nie zgodzimy się na to, by w 2035 roku wprowadzać ostateczną datę odejścia od samochodów z silnikiem Diesla i benzynowym". Przekazał, że zrobi to we wtorek na posiedzeniu Rady Ministrów. - Mam nadzieję, że nasz wniosek w tej sprawie zostanie przyjęty ze zrozumieniem i przegłosowany przez cały rząd - dodał.