Napisali na katedrze "piekło kobiet", proboszcz wycofał zawiadomienie. "Przeprosili, wyrazili skruchę"

- Słowo się rzekło. Zawiadomienie wycofałem, ponieważ przyszli do mnie młodzi ludzie we wtorek rano, przeprosili, wyrazili skruchę, zadeklarowali i podjęli pracę jako zadośćuczynienie. Będą ją kontynuować w najbliższym czasie. To będzie solidna praca - powiedział w środę ksiądz kanonik Stefan Cegłowski, proboszcz parafii Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku.

Podkreślił, iż nie może ujawnić, kim są osoby, które zgłosiły się do niego w sprawie napisu na murze bazyliki. - Kto to był, ilu ich było, zachowam to dla siebie. Obiecałem im to - zaznaczył ksiądz Cegłowski. Dodał, iż w sprawie wycofania zawiadomienia napisał list do policji. - Podziękowałem w nim policji za podjęte działania - powiedział. Wyjaśnił, iż ostatecznie usunięciem napisu z muru bazyliki zajmie się konserwator.