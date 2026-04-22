Polska

"Trolling ministrów czy prawdziwa zapowiedź"? Szczegół w filmie Tuska

Tusk o rekonstrukcji rządu: nie mam takich planów
Czy Donald Tusk planuje rekonstrukcję rządu? W filmie urodzinowym premier pokazał dokument, na którym widać napis sugerujący taki ruch. Domysły podsycają napięcia w koalicji i zastrzeżenia co do pracy niektórych ministrów.

Premier Donald Tusk opublikował w serwisie X film z okazji swoich 69. urodzin. Zapowiedział, że "ten dzień będzie podobny do każdego innego". Wśród środowych zadań wymienił między innymi odprawę ze współpracownikami i ministrami przed Radą Europejską czy zapoznanie się z raportami służb specjalnych i innymi dokumentami.

Wśród ujęć z przeglądania dokumentów w filmie szefa rządu widać kartkę z napisem "Rekonstrukcja kwiecień '26". Komentując ten szczegół dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego", zapytał: "Trolling ministrów czy prawdziwa zapowiedź?".

Tusk planuje rekonstrukcję?

Dziennikarz TVN24+ zauważył w tym kontekście, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił w środę, że "nie wie, czy sprawdziła się formuła resortu tak zwanego odpolitycznionego". Komentował w tej sposób sytuację w Ministerstwie Zdrowia.

Czarzasty: nie wiem, czy sprawdziła się formuła resortu tak zwanego odpolitycznionego
W sprawie potencjalnej rekonstrukcji Michalski zwrócił też uwagę na napięcia pomiędzy Polską 2050 a klubem Centrum. Sejm pod koniec kwietnia zdecyduje w sprawie wotum nieufności wobec ministry klimatu i członkini klubu Centrum Pauliny Hennig-Kloski. Według informacji medialnych część środowiska Polski 2050 rozważa zagłosowanie razem z opozycją.

Tusk zdradził w ubiegłym tygodniu, co powiedział liderce Polski 2050 Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz podczas niedawnej rozmowy. - Albo jesteście w środku [koalicji - red.], albo jesteście na zewnątrz. Nie ma czegoś pośredniego - oświadczył w kontekście głosowania nad wotum nieufności.

Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"
Tusk o spotkaniu z Pełczyńską-Nałęcz. "To było moje ostatnie zdanie"

O rekonstrukcji rządu mówiło się też w marcu. Wówczas to media donosiły, że w Radzie Ministrów szykowane są zmiany w resortach kultury, edukacji i zdrowia. Tusk zdementował wtedy te informacje, przyznając, że "nie ma w tej chwili takich planów".

Kulisy spotkania Tuska z Pełczyńską-Nałęcz. Co powiedział premier?

Kuba Koprzywa
Czytaj także:
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
WARSZAWA
Statek czeka na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz (08.04.2026)
Irańskie ataki w cieśninie Ormuz. "Przejęto" dwa statki
Świat
Pogorzelisko w Borach Tucholskich
"Mamy mocne dowody na to, że do pożaru doszło z winy biwakujących osób"
Trójmiasto
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dwie nastolatki potrącone przez pociąg
Szczecin
więzienie
Alkohol i fałszywe zgłoszenie podczas szkolenia w ośrodku Służby Więziennej
Trójmiasto
Karol Nawrocki
"Ludzie tracą środki, panie prezydencie"
Polska
imageTitle
Portugalski gigant potwierdził zainteresowanie 19-letnim Polakiem
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali sześć osób
Policjanci CBŚP w akcji. Nielegalna fabryka leków zlikwidowana
Lubuskie
Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w Pabianicach
Nielegalna fabryka, ponad 16 ton tytoniu, blisko 22 miliony strat
Łódź
Salwador. Domniemani członkowie gangu
Rozpoczął się masowy proces. Kara to nawet 245 lat więzienia
Świat
AdobeStock_262979486
Szczepionka RSV z potwierdzoną skutecznością. Ponad 80 procent mniej hospitalizacji niemowląt
Anna Bielecka
Mikołaj Dorożała
"Narobił dużo głupich rzeczy". Kosiniak-Kamysz ostro o wiceministrze
Polska
Sam Altman
Nowy ruch OpenAI może zmienić rynek korporacyjnej AI
BIZNES
Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński
"Wyszło na nasze". Konflikt w PiS w pięciu hasłach
Marcin Złotkowski
Pracownicy Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach protestują przed siedzibą placówki
Szpitale powiatowe na krawędzi. 80 procent bez bezpiecznej płynności
Piotr Wójcik
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
"Bezprecedensowa" skala wandalizmu. 18-latek miał ręce czerwone od farby
Kraków
imageTitle
"To pożegnanie nie będzie smutne". Kapitanka reprezentacji zaskoczyła
EUROSPORT
imageTitle
"Dostałam telefon z PKOl-u, żeby podać numer konta"
EUROSPORT
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
Polskie obywatelstwo "za 200 złotych"? Film Ukraińca i akcja Konfederacji
Michał Istel
Księżyc
Wyjątkowe zjawisko, którego "nie możecie przegapić"
METEO
Fińskie Siły Powietrzne
Nieprzyzwoite "rysunki" na zapisie tras samolotów. Jest reakcja sił powietrznych
Świat
Ursula von der Leyen
Bruksela ma pomysł na kryzys energetyczny
BIZNES
Waldemar Bonkowski
Były senator, skazany za znęcanie się nad psem, nie będzie pracował społecznie
Trójmiasto
Kadr z filmu "Spiritus Sanctus"
Nie tylko Pawlikowski. "Spiritus Sanctus" powalczy o Złotą Palmę
Kultura i styl
imageTitle
Młody piłkarz PSG skazany na karę więzienia
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
"Nikt swastyki na salę polskiego Sejmu nie będzie wnosił". Czarzasty podpisał decyzję
Polska
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
WARSZAWA
Premierka Włoch, Giorgia Meloni
Meloni nazwana "faszystowską szumowiną" w rosyjskiej telewizji. Odpowiedziała
Świat
AdobeStock_578882808
Tabletka "dzień po" bez lekarza tylko do czerwca? Mamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
Zdrowie
Wywrócony tir na węźle Konotopa
Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kierowca nietrzeźwy
WARSZAWA

