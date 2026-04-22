Polska "Trolling ministrów czy prawdziwa zapowiedź"? Szczegół w filmie Tuska

Premier Donald Tusk opublikował w serwisie X film z okazji swoich 69. urodzin. Zapowiedział, że "ten dzień będzie podobny do każdego innego". Wśród środowych zadań wymienił między innymi odprawę ze współpracownikami i ministrami przed Radą Europejską czy zapoznanie się z raportami służb specjalnych i innymi dokumentami.

Dziękuję za największy prezent, Wasze zaufanie ❤️🇵🇱 pic.twitter.com/KW83iiAEBI — Donald Tusk (@donaldtusk) April 22, 2026 Rozwiń

Wśród ujęć z przeglądania dokumentów w filmie szefa rządu widać kartkę z napisem "Rekonstrukcja kwiecień '26". Komentując ten szczegół dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego", zapytał: "Trolling ministrów czy prawdziwa zapowiedź?".

No i jeszcze kontekst napięć na linii @PL_2050 i @CentrumPolskaEu. Wcześniej była zapowiedź, że jeśli Polska 2050 zagłosuje za wotum dla @hennigkloska, postawi się poza koalicją. Ministrę klimatu krytykuje też @nowePSL. https://t.co/YWqSQjncYU — Patryk Michalski (@patrykmichalski) April 22, 2026 Rozwiń

Tusk planuje rekonstrukcję?

Dziennikarz TVN24+ zauważył w tym kontekście, że marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił w środę, że "nie wie, czy sprawdziła się formuła resortu tak zwanego odpolitycznionego". Komentował w tej sposób sytuację w Ministerstwie Zdrowia.

W sprawie potencjalnej rekonstrukcji Michalski zwrócił też uwagę na napięcia pomiędzy Polską 2050 a klubem Centrum. Sejm pod koniec kwietnia zdecyduje w sprawie wotum nieufności wobec ministry klimatu i członkini klubu Centrum Pauliny Hennig-Kloski. Według informacji medialnych część środowiska Polski 2050 rozważa zagłosowanie razem z opozycją.

Tusk zdradził w ubiegłym tygodniu, co powiedział liderce Polski 2050 Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz podczas niedawnej rozmowy. - Albo jesteście w środku [koalicji - red.], albo jesteście na zewnątrz. Nie ma czegoś pośredniego - oświadczył w kontekście głosowania nad wotum nieufności.

O rekonstrukcji rządu mówiło się też w marcu. Wówczas to media donosiły, że w Radzie Ministrów szykowane są zmiany w resortach kultury, edukacji i zdrowia. Tusk zdementował wtedy te informacje, przyznając, że "nie ma w tej chwili takich planów".

