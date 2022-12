Magdalena Biejat: wszyscy Polacy są zakładnikami Zbigniewa Ziobry

Biejat: premier Morawiecki wyraził to, co mówimy od wielu lat

Słowa premiera skomentowała Magdalena Biejat. - Pan premier Morawiecki wyraził to, co mówimy od wielu lat: że za czasów ministra Ziobry jest gorzej. To, co jest najsmutniejsze w tej całej historii, to że jutro pan premier Morawiecki wyjdzie na mównicę i będzie pana ministra Ziobry bronił. Z całym szacunkiem, to jest robienie z siebie idioty - powiedziała. Nawiązała do tego, że we wtorek w Sejmie ma się odbyć głosowanie nad wnioskiem opozycji o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości.