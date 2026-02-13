Logo strona główna
Polska

"W cztery oczy" z ambasadorem USA. "Przekroczył standardy dyplomatyczne"

Thomas Rose
Bosacki: Rose przekroczył standardy dyplomatyczne
Źródło: Radio ZET
Ambasador USA w Polsce w swoich tweetach przekroczył standardy dyplomatyczne - ocenił wiceszef resortu dyplomacji Marcin Bosacki. Poinformował też, że Tom Rose odbył rozmowę "w cztery oczy" z jednym z wiceszefów MSZ na temat napięć pomiędzy nim a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

W piątek wiceszef MSZ Marcin Bosacki był pytany w Radiu Zet o napięcia między marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym a ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rosem. Bosacki zapytany został, czy któryś z przedstawicieli rządu powiedział dyplomacie, że ten "przesadził".

Wiceszef MSZ odpowiedział na pytanie twierdząco i dodał, że rozmowę z ambasadorem odbył jeden z wiceministrów spraw zagranicznych. Bosacki nie chciał jednak ujawniać szczegółów spotkania. Zaznaczył tylko, że odbyło się ono "w cztery oczy".

Thomas Rose
Thomas Rose
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Rose "przekroczył standardy dyplomatyczne"

- To nie ja byłem tym wiceministrem MSZ, który rozmawiał z ambasadorem - podkreślił Bosacki. Jak jednak mówił, miał okazję porozmawiać z Thomasem Rosem kilka tygodni przed jego "nieszczęśliwymi wypowiedziami".

- Myślę, że on rozumie, że Polska nie będzie niczyim wasalem (...). Z całą pewnością słyszał wypowiedź premiera - zaznaczył wiceszef MSZ.

W czwartek Donald Tusk powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Polska była, jest i będzie lojalnym, pewnym i obliczalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a on sam jest zdeklarowanym zwolennikiem jak najbliższych więzi transatlantyckich Europy i USA. - Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak, tak długo jak ja będę premierem polskiego rządu, na pewno wasalem. (Będzie) lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek państwem na świecie - oświadczył szef rządu.

Tusk: to byłaby niepowetowana strata, gdyby prezydent się zdecydował
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk: to byłaby niepowetowana strata, gdyby prezydent się zdecydował

Bosacki ocenił, że Rose w swoich tweetach "przekroczył standardy dyplomatyczne". - Zresztą niektóre z tych tweetów usunął, więc chyba sam to zrozumiał - ocenił wiceminister spraw zagranicznych.

Bosacki: w niektórych sprawach mamy różne interesy

Wiceszef resortu dyplomacji był też pytany o słowa ambasadora USA, które padły w wywiadzie udzielonym "Rzeczypospolitej". Zapytany o wyniki przeprowadzonego dla gazety sondażu, z którego wynika, że 53,2 procent Polaków uważa, iż Stany Zjednoczone nie są wiarygodnym sojusznikiem, a 29,9 procent widzi w USA alianta wiarygodnego, Rose stwierdził, że "jeśli te wyniki faktycznie odzwierciedlają stan opinii publicznej, to jest to godne pożałowania". "I to bardziej dla Polski niż dla Ameryki" - dodał.

Bosacki zaznaczył, że Ameryka jest przyjacielem Polski. Podkreślił jednak, że przyjaciele, również w stosunkach międzynarodowych, mają różne interesy. - I to nas różni od PiS-u, że my to jasno Amerykanom komunikujemy: tak, w niektórych sprawach mamy różne interesy. Czasem potrafimy im powiedzieć: nie - mówił wiceszef MSZ.

"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Byłoby nam trudno to zaakceptować". Ambasador USA o Braunie

- Przyjaciołom trzeba mówić tak (...): jeśli sondaże pokazują, że jesteś mało popularny albo twoja popularność gwałtownie spada - jak jest w tej chwili, niestety, (...) z popularnością Stanów Zjednoczonych i rządzących w Stanach Zjednoczonych w Polsce - to może jednak warto spojrzeć na siebie. Tak robimy, my, politycy. Warto, żeby też tak zrobiły rządy krajów zaprzyjaźnionych z nami, jeśli chcą dbać o to, żeby Polacy, naród polski odnosił się do nich tak przyjaźnie, jak jeszcze niedawno - stwierdził wiceminister Bosacki.

Dodał, że sondaż obrazuje prawdę o polskich nastrojach społecznych, które wynikają m.in. z "niefortunnych (...) wypowiedzi wysokich przedstawicieli państwa amerykańskiego".

Czarzasty o Trumpie, Rose o Czarzastym

W miniony czwartek, 5 lutego, Rose oświadczył, że "ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym". Powodem decyzji były - jak zaznaczył - "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa", które "uczyniły go poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem".

Niedługo później na ten wpis zareagował Czarzasty. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla. Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose’a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - napisał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Napięcie między Czarzastym a ambasadorem USA. "W tej sprawie już dyskusję zakończyłem"

Napięcie między Czarzastym a ambasadorem USA. "W tej sprawie już dyskusję zakończyłem"

Potrzebne "wyciszenie" i "koncyliacyjny gest"

Potrzebne "wyciszenie" i "koncyliacyjny gest"

Marszałek Sejmu wypowiedział się krytycznie o Trumpie w czasie konferencji prasowej na początku lutego, gdy przekazał, że nie poprze wniosku o przyznanie mu pokojowego Nobla. Mówił o tym, dlaczego jego zdaniem Trump na niego "nie zasługuje".

Ocenił wówczas między innymi, że "ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi niestety powoli w przeszłość", a w polityce międzynarodowej zaczyna dominować siła. - Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem złudne. Wzmacniać trzeba Unię Europejską, ONZ, WHO i siebie - mówił.

- Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną - mówił Czarzasty. Wspomniał też o "innym interpretowaniu historii" przez Trumpa w sprawie udziału polskich żołnierzy w misjach czy "instrumentalnym traktowaniu" innych terytoriów takich jak Grenlandia.

OGLĄDAJ: Oficjalnie bronią Czarzastego. Nieoficjalnie? "Łapią się za głowę", "są wściekli"
pc

Oficjalnie bronią Czarzastego. Nieoficjalnie? "Łapią się za głowę", "są wściekli"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Kuba Koprzywa/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

