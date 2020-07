Marian Banaś odsunął wiceprezesa NIK od nadzoru nad kontrolami, by "zagwarantować niezależność"

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zdecydował o odsunięciu wiceprezesa Tadeusza Dziuby od nadzoru nad kontrolami - poinformowała NIK. Ma to związek z doniesieniami o próbie manipulowania wynikami kontroli dotyczącej działalności Beaty Kempy.

Portal Onet poinformował w zeszłym tygodniu, że Bogdan Skwarka, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, napisał w połowie czerwca list do wiceprezesa Izby Tadeusza Dziuby, w którym zarzucił mu, że próbuje manipulować wynikami kontroli dotyczącej działalności europosłanki PiS Beaty Kempy , jako ministra do spraw pomocy humanitarnej w latach 2017-2019.

We wtorek na Twitterze NIK opublikowano informację, że prezes Banaś zdecydował o odsunięciu Dziuby od nadzoru nad kontrolami, by "zagwarantować niezależność kontrolerom NIK". Do wpisu dodano hashtag "#niezaleznyNIK".