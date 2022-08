"Nieprawidłowości o znacznym wymiarze finansowym". Ujawniamy wyniki kontroli NIK w PAŻP

czytaj dalej

Michaił Gorbaczow, ostatni przywódca ZSRR zmarł w wieku 91 lat. - To była próba reformy imperium, ale bez oddawania elementarnych atrybutów imperium - mówił o działaniach Gorbaczowa dziennikarz TVN24 BiS Jacek Stawiski. Jak dodał, zmarły przywódca był "funkcjonariuszem partii komunistycznej, który próbował stworzyć Związek Radziecki z ludzką twarzą". W ocenie Wacława Radziwinowicza zasługą Gorbaczowa było doprowadzenie do tego, by po upadku ZSRR nie doszło do "czegoś w rodzaju straszliwego 'kotła bałkańskiego'". - Dla Zachodu on przejdzie do historii jako symbol tego rodzaju Rosji, która mogłaby być partnerem - komentowała doktor Małgorzata Bonikowska.