Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza kontrolę w kancelarii premiera

W latach 2013-2021 do polskiego budżetu trafiło około 60 miliardów złotych ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. - Te pieniądze wpływają na przestrzeni kilku lat, to nie są tak znaczące pieniądze, jeżeli rozłożymy je w czasie. Wolelibyśmy, żeby te pieniądze zostawały przede wszystkim w portfelach obywateli - mówił w środę premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem tak się nie dzieje, "ponieważ ponad 50 procent ceny hurtowej energii elektrycznej to jest właśnie ten koszt emisji CO2".