NIK ocenił działania Funduszu Sprawiedliwości. "Stracił charakter funduszu celowego"

W czasie posiedzenia Zespołu do spraw Rozliczeń przedstawiciele NIK mówili o wnioskach po kontroli dotyczącej działań Fundusz Sprawiedliwości w latach 2018-2020, kiedy szefem resortu sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. - Najwyższa Izba Kontroli oceniła negatywnie działania ministra sprawiedliwości w zakresie zapewnienia właściwych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, a także sposób wykorzystania będących w jego dyspozycji środków publicznych - powiedział przedstawiciel instytucji Tomasz Sordyl.

W środę w Sejmie odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Rozliczeń. O jego powstaniu politycy Koalicji Obywatelskiej informowali 18 stycznia.

Giertych: naszym zadaniem jest doprowadzenie do skazania winnych

- Mam nadzieję, że pogłębienie tego raportu, które nastąpi na pewno w ramach działań prokuratury, będzie pozwalało nam dojść do sprawiedliwości, dojść do tego, żeby ukarać winnych, ale również, żeby odzyskać część tych pieniędzy, tak, aby można było realizować cele państwa, cele Funduszu Sprawiedliwości - powiedział.

- Myślę, że to jest również zadanie naszego zespołu, abyśmy doprowadzili do skazania winnych i do odzyskania części przynajmniej tego majątku, który został roztrwoniony albo po prostu ukradziony z naszych publicznych pieniędzy - dodał Giertych.