Prokuratura nie wszczęła śledztwa w sprawie nacisków w NIK, sąd uchylił jej decyzję.

W lipcu 2020 roku portal Onet ujawnił list Bogdana Skwarki, dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli do wiceprezesa Izby Tadeusza Dziuby, w którym zarzucił mu, że próbuje manipulować wynikami kontroli dotyczącej działalności europosłanki PiS Beaty Kempy, jako ministra do spraw pomocy humanitarnej w latach 2017-2019 . Dziuba, jako wiceprezes NIK i zarazem niedawny kolega Kempy z tego samego klubu parlamentarnego, miał na kontrolerki wpływać, by zmieniły wydźwięk swoich ustaleń.

Prezes NIK zdecydował o odsunięciu Dziuby od nadzoru nad kontrolami i złożył zawiadomienie do prokuratury. Ta jednak odmówiła wszczęcia śledztwa. Banaś odwołał się od decyzji prokuratury do sądu.

Sąd: decyzja prokuratury przedwczesna

Odsunięty na dwa miesiące

Marian Banaś złożył wniosek do marszałek Sejmu o odwołanie Dziuby z funkcji, co w sierpniu negatywnie zaopiniowała sejmowa Komisja do spraw Kontroli Państwowej. We wrześniu 2020 roku Marian Banaś przywrócił Tadeusza Dziubę do pracy, ale zawiadomienia z prokuratury nie wycofał.