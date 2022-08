NIK w słynnej "stoczni od stępki". Jak oceniła cztery plany naprawcze, budowę lodołamaczy i remont okrętu?

Z raportu, do którego dotarł reporter tvn24.pl, wynika, że ocena Najwyższej Izby Kontroli jest negatywna. Kontrolerzy krytycznie ocenili realizację planu budowy lodołamaczy oraz remont okrętu ORP Lublin. Z kolei prezes NIK osobiście zwrócił uwagę premiera na plan sprzedaży strategicznej z punktu widzenia interesów państwa nieruchomości w Świnoujściu na rzecz prywatnej spółki.

Negatywna ocena NIK

W informacji o wynikach kontroli, do której dotarł portal tvn24.pl, podkreślono, że NIK "oceniła negatywnie działalność Funduszu Rozwoju Spółek SA w obszarze udzielania wsparcia finansowego" szczecińskiej stoczni, a "skalę finansową ustalonych w tym obszarze nieprawidłowości" Izba oszacowała na kwotę 4,7 mln zł (4 779,3 tys. Zł). Inspektorzy NIK stwierdzili też, że "w stosunku do przeprowadzonych transakcji finansowych, na łączną kwotę kilkunastu milionów złotych, zachodzi ryzyko uznania ich za niedozwoloną pomoc publiczną".

"W podmiot ten Skarb Państwa łącznie zaangażował ponad 300 mln zł ze środków publicznych. Cztery programy naprawcze realizowane przez Gryfię nie przyczyniły się w kontrolowanym okresie do poprawy jej sytuacji finansowej, a skumulowana strata na koniec 2020 r. wyniosła 104 mln zł" - podkreślono w dokumentach pokontrolnych.

"Działalność Gryfii w latach 2017-2020 - z wyjątkiem 2018 r. (zysk netto w kwocie 1,5 mln zł) - zamykała się stratą netto wynoszącą od 7,2 mln zł (za 2017 r.) do 23,6 mln zł (za 2020 r.)" - czytamy.

"Wg stanu na 23 marca 2022 r. prognozowane wyniki finansowe wskazywały wprawdzie na ok. 24,5 mln zł zysku netto w 2021 r., lecz - co należy zaznaczyć - wynik ten był następstwem sprzedaży aktywa trwałego w postaci nieruchomości w Świnoujściu za kwotę 58,1 mln zł" - czytamy w dokumencie. W dokumentach pokontrolnych zaznaczono, że zgodę na tę transakcję, której drugą stroną był podmiot prywatny, wydał 25 sierpnia 2021 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk .

Prezes NIK pisze do premiera

24 listopada ubiegłego roku prezes NIK Marian Banaś wysłał pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym poinformował, że w trakcie trwającej wówczas kontroli w Gryfii powziął informacje, które "ze względu na interes ekonomiczny państwa (…) wymagają zwrócenia uwagi Prezesa Rady Ministrów".

Banaś podkreślił, że 14 maja 2021 roku została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży prywatnemu podmiotowi należącej do stoczni nieruchomości w Świnoujściu, 25 sierpnia minister infrastruktury wydał zgodę na zbycie tej nieruchomości, zaś 23 września została zawarta warunkowa umowa sprzedaży.

Szef NIK dodał, że umowa będzie skuteczna jeśli Skarb Państwa nie skorzysta z prawa do pierwokupu, na co - zgodnie ustawą o portach i przystaniach morskich - ma sześć miesięcy od wydania przez notariusza wypisu aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Banaś zaznaczył w piśmie do szefa rządu, że przedstawia te informacje z prośbą o dokonanie "pogłębionej analizy".

Pismo Mariana Banasia do Mateusza Morawieckiego

Pismo Mariana Banasia do Mateusza Morawieckiego tvn24.pl

Okręt wojenny w ciągłym remoncie

W ocenie inspektorów NIK "przystąpienie przez Zarząd Gryfii do obu badanych kontraktów z przewidywaną stratą wynoszącą łącznie kilka milionów złotych - mimo że uwzględniało istotny aspekt społeczny, tj. dawało zatrudnienie pracownikom Stoczni - było działaniem sprzecznym z zasadami efektywnego gospodarowania Spółki i przyczyniło się do pogłębienia jej strat".

Kontrolerzy wytknęli, że "w obu badanych kontraktach wystąpiły opóźnienia", co w wypadku budowy lodołamaczy "skutkowało koniecznością zapłaty przez Gryfię kar umownych na etapie opracowywania dokumentacji technicznej", a w wypadku ORP Lublin - pomniejszeniem wynagrodzenia Stoczni w drodze kompensaty należności o kwotę 0,5 mln zł.

Według nich termin zakończenia remontu ORP "Lublin" przedłużany był wielokrotnie, co negatywnie wpływało "na realizację zadań z zakresu obronności państwa polskiego".

Izba wytknęła też, że "według Komendanta Portu Wojennego w Świnoujściu, przedłużenie naprawy ORP Lublin wpłynęło na brak możliwości wykorzystania okrętu do celów wynikających z jego przeznaczenia i wpływa na skrócenie możliwości jego wykorzystania przez marynarkę wojenną, biorąc pod uwagę okres od wprowadzenia jednostki do eksploatacji do jej wycofania".