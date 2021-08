NIK: prezes żąda od CBA zbadania zjawisk korupcjogennych w Funduszu Sprawiedliwości

Jędrzejczyk: NIK nie posiada uprawnień takich jak CBA. My wykazaliśmy, że w wielu obszarach korzystania z Funduszu Sprawiedliwości doszło do mechanizmów korupcjogennych. To są pewnego rodzaju powiązania personalne między władzami organizacji pozarządowych, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości.