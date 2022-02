Konferencja prasowa Najwyższej Izby Kontroli. Doniesienia o próbach cyberataków

Rzecznik NIK przekazał, iż "ze wstępnych ustaleń wynika, że mieliśmy do czynienia z dwoma pikami" inwigilowania. - Pierwszy pik to był moment ogłoszenia przez NIK zamiaru przeprowadzenia kontroli przygotowania wyborów korespondencyjnych na urząd Prezydenta RP w 2020 roku. Natomiast drugi pik to był okres przygotowywania i ogłoszenia wyników kontroli dotyczących Funduszu Sprawiedliwości – mówił. - Przypomnę tylko, że z tego Funduszu miało dojść między innymi do zakupienia na rzecz CBA środków na technikę operacyjną - dodał Pawelski w piątek.