Nieznane relacje świadków, unikatowe zdjęcia. "Największe polskie katastrofy" w Discovery Channel

Poruszające wspomnienia świadków, świadectwa ocalałych i unikatowe zdjęcia

W kolejnych odsłonach serii zaprezentowane zostaną kulisy zawalenia się hali podczas katowickich targów w 2006 roku, pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach czy wypadku samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, który rozbił się w 1987 roku w Lesie Kabackim. Do dziś to uznawane jest za najtragiczniejsze wydarzenie w historii polskiego lotnictwa.

"Krok w stronę powrotu do korzeni"

- "Największe polskie katastrofy" to wyjątkowa seria. Każde z tych wydarzeń udokumentowaliśmy i przeanalizowaliśmy krok po kroku. Dotarliśmy do nieznanych wcześniej informacji, świadków i ekspertów. Niepublikowane wcześniej rozmowy z ratownikami, lekarzami, a także ocalałymi to wielka wartość tego dokumentu. To wszystko złożyło się na bardzo emocjonujące historie – powiedział Przemysław Kwiatkowski, dyrektor programowy kanałów factual, TVN Grupa Discovery.