Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 3 grudnia

Atak na policjantów we Wrocławiu i zarzuty dla podejrzanego w tej sprawie, kontynuacja działań zbrojnych w Strefie Gazy i atak zimy w Polsce i Europie. To kilka z rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 3 grudnia.

1. Atak na policjantów we Wrocławiu. Maksymilian F. usłyszał zarzuty

2. Kontynuacja działań zbrojnych w Strefie Gazy

W sobotę kancelaria premiera Izraela podała, że Izraelscy negocjatorzy, którzy prowadzili w Katarze rozmowy o nowym zawieszeniu broni z palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy, powrócili do Izraela z powodu "impasu" w negocjacjach".

Armia izraelska oświadczyła w piątek rano, że wznowiła działania zbrojne w Strefie Gazy, ponieważ Hamas naruszył rozejm, wystrzelił rakiety w kierunku Izraela i nie przedstawił do godz. 7 rano czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce) listy zakładników, którzy mieliby być zwolnieni w piątek.

Czytaj więcej: "WSJ": USA przekazały Izraelowi bomby do burzenia bunkrów. Macron ostrzega przed "dziesięcioletnią" wojną >>>

3. Atak zimy w Europie i Polsce

Intensywne opady śniegu w Europie i Polsce paraliżują lotniska, kolej, a także przyczyniają się do wypadków drogowych. W niemieckiej Bawarii doszło do wielu incydentów na drogach. W sobotę zawieszone były połączenia do i z głównego dworca kolejowego w Monachium, a część pasażerów musiała spędzić noc w pociągach. Nie działało również monachijskie lotnisko.