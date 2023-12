Sejm przyjął poselski projekt uchwały w sprawie mediów publicznych. W związku z tym czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się do siedziby TVP, by bronić swojej propagandy. Z kolei w USA Sąd Najwyższy stanu Kolorado wykluczył Donalda Trumpa ze startu w wyborach. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 20 grudnia.

1. Sejm przyjął uchwałę ws. mediów publicznych

2. Politycy PiS w siedzibie TVP

W głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie mediów publicznych nie brało udziału aż 109 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Politycy PiS zamiast w Sejmie byli w siedzibie TVP, by bronić swojej propagandy. Na Woronicza pojawili się między innymi prezes partii Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak .

3. Zmiany w służbach specjalnych

4. Kurski odwołany z Waszyngtonu

Premier Donald Tusk poinformował o odwołaniu Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Jak wyjaśnił, to efekt uchwały przyjętej we wtorek przez rząd. Były prezes TVP od około roku pełni funkcję Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jego kandydaturę zgłosił wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Biuro prasowe NBP wydało w tej sprawie kolejny komunikat broniący swoich kompetencji do nominowania reprezentanta Polski w instytucjach finansowych.

5. Trump wykluczony ze startu w wyborach w stanie Kolorado

Sąd Najwyższy stanu Kolorado orzekł we wtorek, że były prezydent Donald Trump nie może być ponownie prezydentem ze względu na udział w powstaniu przeciwko Stanom Zjednoczonym. W efekcie nie może on figurować na kartach wyborczych w tym stanie.

Rzecznik sztabu wyborczego Trumpa Steven Cheung zapowiedział apelację wyroku do Sądu Najwyższego USA, nazywając decyzję w Kolorado "całkowicie błędną". "Mamy pełną wiarę w to, że Sąd Najwyższy USA szybko rozstrzygnie sprawę na naszą korzyść i w końcu położy kres tym antyamerykańskim pozwom" - napisał w oświadczeniu. Sam kandydat dotychczas nie odniósł się do sprawy.