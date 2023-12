Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 14 grudnia

czytaj dalej

Nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar poinformował, że jedna z jego pierwszych decyzji po objęciu urzędu to podpisanie wniosku do premiera Donalda Tuska o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej. Później, na konferencji prasowej, poinformował, że w najbliższych dniach ma zaplanowane spotkanie z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim. Przekazał także, że czeka na jego odpowiedź w sprawie posła Grzegorza Brauna i że poprosił o wykaz wszystkich spraw, które dotyczyły posła Konfederacji.