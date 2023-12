Sygnały o "rozpadzie Hamasu", groźby Jemenu i ważna decyzja "dwutygodniowego" rządu

1. Izrael na "wojnie sprawiedliwej", Hamas ma się rozpadać

2. Grupa Huti z Jemenu grozi ostrzałem statkom "niezależnie od ich bandery"

- Jeśli Gaza nie otrzyma żywności i leków, których potrzebuje, wszystkie statki na Morzu Czerwonym zmierzające do izraelskich portów, niezależnie od ich bandery, pod którą płyną, staną się celem dla naszych sił zbrojnych – powiedział w sobotę rzecznik jemeńskich rebeliantów z ruchu Huti Jahja Sari.

Nasz zakaz wpływania na Morze Czerwone i Morze Arabskie obejmuje wszystkie statki kierujące się do izraelskich portów – podano w oświadczeniu Huti, dodając, że decyzja ma skutek natychmiastowy.

3. Zero procent VAT na trzy miesiące od dwutygodniowego rządu

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 roku w ramach drugiej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą najpierw z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią Covid-19, spotęgowaną później przez m.in. rosyjską napaść na Ukrainę. Zerowa stawka miała obowiązywać do końca bieżącego roku.

4. Nowe fakty w sprawie kopalni kryptowalut w budynku NSA

Według naszych ustaleń funkcjonariusze skupili się na komputerach, dyskach twardych i innych nośnikach danych. W kręgu zainteresowania policjantów był także sprzęt należący do najbliższych członków rodziny osób, które wcześniej wykonywały prace w NSA.

Dotarliśmy też do wstępnych danych, z których wynika że same urządzenia pobierały prąd o wartości od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.