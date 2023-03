"Spektakularny zjazd partii Hołowni", "Konfederacja wywraca stolik". Sondaż partyjny

czytaj dalej

"Do ostatniej kropli", najnowszy dokument Ewy Ewart, traktuje o jednym z największych zagrożeń dla cywilizacji ludzkiej, jakim jest narastający kryzys niedoboru słodkiej wody. Rzeki ucierpiały szczególnie, należą obecnie do najbardziej zdegradowanych ekosystemów. To właśnie o nich i ich obrońcach opowiada wybitna reżyserka. Premiera filmu w TVN24 i TVN24 GO już 26 marca (niedziela) o godzinie 20:00. Po emisji (ok. 21:10) odbędzie się debata z udziałem ekspertów.