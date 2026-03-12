Logo strona główna
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Jest decyzja prezydenta w sprawie SAFE
Polska

Nowy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

Budynek Sejmu
Dlaczego Czarnek? "To jest oczywiste, że do centrum nie ma po co iść"
W najnowszym sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 podium pozostaje bez zmian, ale diabeł tkwi w szczegółach. Liderem wciąż jest Koalicja Obywatelska. Będące na drugim miejscu PiS odnotowało lekki wzrost poparcia od ostatniego badania, a będąca na trzeciej pozycji Konfederacja - porównywalny spadek.

Pracownia Opinia24 zapytała ankietowanych, czy wzięliby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbywały się w najbliższych dniach. 78 procent z nich udzieliło pozytywnej odpowiedzi, przy czym 59 procent oceniło, że na pewno by to zrobili, a 19 procent - że raczej tak.

Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 16 procent respondentów - przy czym połowa z nich była tego pewna, a druga połowa oceniła, że raczej by tego nie zrobiła. 6 procent badanych wskazało odpowiedź "jeszcze nie wiem/trudno powiedzieć".

Przemysław Czarnek został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera
"Czterech pancernych i psiecko", czyli świat według Czarnka
Marcin Złotkowski
Mateusz Morawiecki
"Jest mocno wkurzony". Co zrobi Morawiecki
Marcin Złotkowski
KACZYŃSKI TERLECKI
Tutaj będzie siedzieć Terlecki. Nowy rozkład sejmowy

Wzrosło PiS-owi, spadło Konfederacji

590 badanych odpowiadało na pytanie, na którą partię by zagłosowali. 34,5 procent wskazało na Koalicję Obywatelską - to oznacza wprost poparcia dla tej partii o 0,3 punktu procentowego od sondażu z początku marca.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,9 procent (wzrost o 1,9 p.p.). Natomiast poparcie dla Konfederacji w tym samym czasie wyraźnie spadło - do poziomu 11,6 procent (spadek o 2,9 p.p.).

Od czasu poprzedniego badania opinia publiczna poznała nazwisko kandydata PiS na premiera - partia ogłosiła, że jest nim były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek.

Na czwartym miejscu pozostaje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,1 procent (spadek o 0,1 p.p.), a tuż powyżej progu wyborczego uplasowała się Lewica z rezultatem 5,1 procent (spadek o 1 p.p.).

Poniżej progu znalazły się Partia Razem - 4,6 procent (wzrost o 0,5 p.p.), Polskie Stronnictwo Ludowe - 2,4 procent (spadek o 0,6 p.p.), oraz Polska 2050 - 1,8 procent (wzrost o 0,3 p.p.). Próg wyborczy dla partii wynosi 5 procent, a dla koalicyjnych komitetów - 8 procent.

Odpowiedź "inna partia" wybrało 1,9 procent badanych (wzrost o 1,3 p.p.), "nie wiem/trudno powiedzieć" - 4,9 procent, a odpowiedzi odmówiło - 2,2 procent.

Badanie zostało wykonane przez Opinia24 za pomocą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat, w dniach 11-12 marca 2026 roku.

