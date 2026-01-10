"Najgroźniejsza rzecz" w kontakcie z AI. "Jeżeli czujemy wielki ból, to chatbot to podbije i podniesie"

"Te systemy są w stanie zrozumieć nasze emocje lepiej niż większość ludzi, z którymi się spotykamy" Źródło: TVN24

Maciej Rudziński, jeden z ekspertów z reportażu "Samotność 2.0", zwrócił w TVN24 uwagę na jeden z głównych problemów relacji z chatbotami. Jak powiedział, jest to fakt, że "odbijają one stan, w którym my jesteśmy". Ocenił, że "większość z nas ma wrażenie, że one nie są groźne", ponieważ używamy ich jedynie w pracy lub w obowiązkach domowych.

- Natomiast jeżeli my sami jesteśmy w jakimś skrajnym stanie, czujemy wielki ból w sobie, coś nam bardzo przeszkadza i szukamy tego bólu, to chat to odbije i podniesie - zauważył Rudziński.

Jak podkreślił, "to jest ta najgroźniejsza rzecz". - Chatbot jest skłonny powiedzieć absolutnie wszystko, o co go poprosimy albo do czego nakłonią go jego twórcy - powiedział.

"Nasza logika ma się luźno do tego"

Główną bohaterką "Samotności 2.0" jest 27-letnia Wiktoria, która przyznaje, że w relacji z chatbotem czuje się tak, jakby była "w szczęśliwym związku". Rudziński zwrócił uwagę, że dzieje się tak dlatego, że choć poziom zaawansowania sztucznej inteligencji jest na razie dość niski, to nasz mózg jest w stanie to zignorować.

- Jeżeli coś brzmi jak człowiek, to z punktu widzenia tej części naszego mózgu, która zajmuje się głównie emocjami, to jest to prawdziwa relacja i nasza logika ma się luźno do tego - powiedział.

Ponadto, twórcy sztucznej inteligencji starają się dodać chatbotom jak największą umiejętność uczenia się informacji o nas. - Każdy z największych chatbotów, a już w szczególności takie chatboty, jakie były w reportażu, czyli specjalnie wykreowane do kontaktów towarzyskich, starają się zrobić jak najwięcej, aby zrozumieć użytkownika - podkreślił naukowiec.

Szukanie bliskości w AI

Rudziński zwrócił uwagę również na fakt, że pierwszym badaczom rozwoju sztucznej inteligencji przyświecał zupełnie inny cel.

- Mieli nadzieję, że będzie rozwiązywała ona problemy z tworzeniem nowych leków, wynajdywaniem nowej nauki. Okazało się, że jednym z głównych zastosowań w sztucznej inteligencji jest kontakt, 40 procent użytkowników chatbotów wykorzystuje je do kontaktów towarzyskich - powiedział.

Reportaż "Samotność 2.0" zwraca uwagę na przyczyny nawiązywania relacji osobistych ze sztuczną inteligencją i zagrożenia z tego wynikające. Jego autorka Katarzyna Lazzeri z pomocą ekspertów bada mechanizmy wciągania w bliskie relacje także nastolatków. Maciej Rudziński oraz psycholog Paweł Szczęsny wcielili się w nastolatków, by porozmawiać z interaktywnymi chatbotami opartymi na modelach AI. Jak wygląda wchodzenie w relację ze sztuczną inteligencją? Całość reportażu do obejrzenia w TVN24+.

