Nagrody Press Club Polska rozdane. Piotr Świerczek wśród laureatów

Ogłoszono zwycięzców gali Press Club Polska. Wśród nich jest dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek, który został laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze.

Podczas wieczornej gali nagród dziennikarskich Press Club Polska przedstawiono laureatów Nagrody im. Dariusza Fikusa, Nagrody im. Jarosława Ziętary, Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego oraz Nagrody Specjalnej Press Club Polska.

Na początku gali nagrodę Specjalną im. Dariusza Fikusa za 2021 rok, za niezłomne wykonywanie zawodu dziennikarza w warunkach wymagających ogromnej osobistej odwagi, odebrała Darja Czulcowa, dziennikarka telewizji Biełsat, która we wrześniu 2022 roku wyszła na wolność po odbyciu kary dwóch lat więzienia. Czulcowa została zatrzymana wraz z Kaciaryną Andrejewą w listopadzie 2020 roku, w czasie relacjonowania antyrządowego protestu w Mińsku.

Nagrodę Wolności Słowa otrzymali Andrzej Poczobut oraz Mortaza Behboudi. "Obaj są więzieni przez rządy autorytarnych reżimów. Ich sytuacja jest inna, ich pochodzenie jest inne, ale łączy ich jedno - przywiązanie do obrony wolności słowa" - podał Press Club Polska.

Tegoroczną Nagrodą im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby uhonorowano Pawła Reszkę za cykl publikacji Ukraina 2022 w tygodniku "Polityka".

Nominowani w tej kategorii byli także Paweł Piotr Reszka (za reportaż "Zginiesz i nara" opublikowany w "Gazecie Wyborczej-Dużym Formacie") oraz Grzegorz Rzeczkowski (za cykl publikacji "Afera podsłuchowa. Nagrania sprzedane Rosjanom" w tygodniku "Newsweek").

Piotr Świerczek laureatem w kategorii dziennikarstwo śledcze

Laureatem Nagrody im. Jarosława Ziętary za dziennikarstwo śledcze został dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek (za reportaż "Siła kłamstwa" wyemitowany w programie "Czarno na białym" TVN24 oraz dostępnym w TVN24 GO)

Nominowani w tej kategorii byli także: Mateusz Baczyński i Janusz Schwertner (za materiał "Adwokaci i gangsterzy. Kto się boi 'żelaznej Baśki'" opublikowany w portalu Onet.pl) oraz Michał Janczura (za cykl materiałów "Eksperyment", opublikowany w portalu tokfm.pl oraz na antenie radia TOK FM).

Świerczek: to szczególne wyróżnienie

- Dla mnie to szczególne wyróżnienie, biorąc pod uwagę jaka to nagroda. Bo to pierwsza edycja, więc tym bardziej się cieszę - powiedział Świerczek, odbierając nagrodę.

- Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, ale przede wszystkim redakcji, za to, że najważniejsze redakcje, ale też i te mniejsze, odważne, niezależne zdecydowały się na opublikowanie mojego materiału po tym, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła wobec nas postępowanie. Z prywatnego punktu widzenia to jest moment niezwykły, kiedy jednego dnia twój materiał ukazuje się we wszystkich mediach, zapamiętam to do końca życia. Bez względu na okoliczności, bo nie były one przyjemne - mówił dalej laureat.

- Ale dla mnie to przede wszystkim dowód odwagi i tej dziennikarskiej solidarności, o której się mało ostatnio mówiło, a ja jej po prostu doświadczyłem i za nią jeszcze raz dziękuję. Parafrazując słowa pewnego znanego człowieka, które zostały wypowiedziane na Krakowskim Przedmieściu 16 kwietnia, o dążeniu do prawdy - tak, my dziennikarze na pewno dążymy do prawdy, różnymi drogami. Niestety politycy dużo o tym mówią, a najczęściej po tej prawdzie skaczą i ją depczą - powiedział dziennikarz TVN24.

Świerczek: doświadczyłem dziennikarskiej solidarności, o której ostatnio mało się mówi TVN24

"Siła kłamstwa". Reportaż Piotra Świerczka z "Czarno na białym" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Nagrodę Specjalną Press Clubu przyznano "wszystkim profesjonalnym weryfikatorom informacji działającym w Polsce - za wspieranie dziennikarzy oraz ich odbiorców w obronie przed dezinformacją".

- Weryfikacja faktów, demaskowanie manipulacji, dezinformacji i fałszywych treści jest bezcennym działaniem na rzecz wolności słowa oraz prawa do otrzymywania rzetelnych informacji. Wydarzenia ostatnich lat, przede wszystkim pandemia i wojna w Ukrainie wyjątkowo jaskrawo pokazały, jak potężną siłą jest dezinformacja, wykorzystywana do tworzenia fałszywych przekazów - uzasadnił decyzję, na stronie Press Club Polska, przewodniczący Rady Press Club Polska Wojciech Tumidalski.

Laureatką Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego została Regina Skibińska (za cykl publikacji "WIBOR – mechanizm kontrowersyjny, dla banków korzystny" w portalu Prawo.pl).

Nominowani w tej kategorii byli także Bianka Mikołajewska (za materiał "Klub milionerów 'Dobrej Zmiany'. Astronomiczne zarobki ludzi związanych z PiS", opublikowany w portalu Wirtualna Polska) oraz Mikołaj Podolski (za materiał "Wypelletowani. Polska nie dba o użytkowników ekologicznych paliw", opublikowany w portalu Onet.pl).

Gościem specjalnym gali był Gleb Gołowczenko, szef mikołajowskiego Press Clubu i prezes Stowarzyszenia Ukraińskich Press Clubów.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw

Źródło: tvn24.pl