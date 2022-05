Nagrody Press Club Polska rozdane. Wśród wyróżnionych Wojciech Bojanowski

czytaj dalej

We wtorek doszło do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. - Rozmawialiśmy o przyszłości, głównie o projektach legislacyjnych. Atmosfera była bardzo dobra, konstruktywna - mówił szef Partii Republikańskiej, europoseł Adam Bielan. Jak dodał, atmosfera wskazywała, że doszło do kompromisowego rozwiązania w sprawie Sądu Najwyższego. Paweł Kukiz, który także brał udział w spotkaniu, przekazał, że powstanie zespół z udziałem przedstawicieli resortu sprawiedliwości w sprawie sędziów pokoju, a także zespół, który będzie pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi dostępu do broni i amunicji.