Katarzyna Górniak o relacjonowaniu wojny. "Myślę, że nie będzie wstydem jeśli przyznam, że emocjonalnie to był bardzo trudny moment"

Jak dodała, w piwnicy oprócz dorosłych znajdowały się też dzieci. – Rozmawiałam z dzieckiem, które było zamknięte w tej piwnicy. Miało oczy które pokazywały, że ono dalej w tej piwnicy jest, mimo że już dawno wyszło. Chłopiec opowiadał, co robił w piwnicy: malował obrazki na ścianach. Oglądałam te obrazki, to były ludziki, tak jak chłopiec wspominał. Nie wspomniał, że były to ludziki, które do siebie nawzajem strzelały i się zabijały – mówiła dziennikarka. Przyznała, że podczas nagrywania rozmowy z chłopcem potrzebowała chwili przerwy.

"Pozostaje poczucie niesprawiedliwości"

Zapytana o to, czy wciąż ma kontakt ze swoimi rozmówcami w Ukrainie Górniak przyznała, że stara się zachować z nimi łączność, by wiedzieć, jak sobie poradzili z tym, co przeszli. – Bardzo mocno trzymam za nich kciuki, żeby mogli sobie ułożyć to życie. Ale po tym, co widziałam tam przez chwilę, nie jestem taka pewna, czy będą potrafili w stu procentach żyć tak, jak żyli kiedyś – mówiła dziennikarka.