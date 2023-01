Nagrody i premie w Ministerstwie Finansów. Wiceminister Artur Soboń tłumaczy

Na nagrody i premie dla pracowników i funkcjonariuszy w Ministerstwie Finansów przeznaczono w zeszłym roku prawie 63,7 miliona złotych. Karda kierownicza otrzymała niemal 15 milionów złotych. Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24, że nagrody są "proporcjonalnie takie same jak w innych resortach, natomiast to jest duży resort", a dodatkowo nagrody są częścią wynagrodzeń gwarantowaną w ustawach.

O kwestię premii i nagród pytany był w piątek rano w "Jeden na jeden" w TVN24 wiceminister finansów Artur Soboń. Na uwagę prowadzącej program Agaty Adamek, że resort finansów jest rekordzistą, jeżeli chodzi o nagrody przyznane za 2022 rok, odparł, że "też rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę pracowników, bo to jest blisko trzy tysiące pracowników, nie tylko zresztą Ministerstwa Finansów, ale również Departamentów Krajowej Administracji Skarbowej".

- Stąd też proporcjonalnie do innych resortów te nagrody, które są skądinąd w służbie cywilnej, ale także dla funkcjonariuszy w ramach ich uposażeń, częścią ich wynagrodzenia gwarantowaną w ustawach. Mamy także sporo wakatów, stąd też te nagrody są na taką kwotę, a nie inną - wyjaśnił.

- One oczywiście są proporcjonalnie takie same jak w innych resortach, natomiast to jest duży resort - dodał.