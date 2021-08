Szef MON przyznał nagrody dla żołnierzy, którzy strzegą granic w okolicach Usnarza Górnego

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że przyzna nagrody dla żołnierzy, którzy strzegą granicy w okolicach miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu. "Dziękuję za Waszą służbę oraz za to, że zachowujecie profesjonalizm" - napisał.

W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Migranci nie chcą wracać na Białoruś. Według informacji Straży Granicznej z poniedziałku grupa liczy obecnie 24 osoby.

Błaszczak: zdecydowałem o przyznaniu nagród

Błaszczak informację o nagrodach dla żołnierzy przekazał na Twitterze. "Zdecydowałem o przyznaniu nagród dla żołnierzy, którzy strzegą granic w okolicach miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu" - napisał. "Dziękuję za Waszą służbę oraz za to, że zachowujecie profesjonalizm w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji" - podkreślił szef MON.

Polska oraz wszystkie kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy państw: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stwierdzili, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.