Rząd obiecuje nagrody dla nauczycieli. "Koincydencja faktów i daty wyborów jest dla wszystkich widoczna"

Broniarz: koincydencja faktów i daty wyborów jest dla wszystkich bardzo widoczna

- Tutaj ta koincydencja faktów, zdarzeń i daty wyborów jest dla wszystkich bardzo widoczna, a szkoda, że pan premier idzie tylko w jakieś niezrozumiałe decyzje dotyczące nagród, a nie próbuje rozwiązać fundamentalnego problemu wynagrodzeń nauczycieli, o co Związek Nauczycielstwa Polskiego konsekwentnie do rządu apeluje - powiedział.

- Brak nauczycieli, który dzisiaj nam doskwiera, a który od 1 września będzie jeszcze bardziej widoczny, spowodowany jest nie tylko jakością polityki, nie tylko tym, co dzieje się w sferze edukacji jako takiej, ale przede wszystkim katastrofalnym poziomem naszych wynagrodzeń. Rząd mówi: "pewnie damy nauczycielom 900 złotych, więc ucieszą się". Otóż nie ucieszą się. (…) Nie rozwiąże to fundamentalnego problemu bardzo niskiego poziomu naszych wynagrodzeń - mówił Broniarz.

Broniarz: rząd pominął całkowicie pozostałe dwie centrale

- Rząd pominął całkowicie pozostałe dwie centrale - Forum i OPZZ. Ja rozumiem, że każdemu łatwiej się rozmawia z przyjaciółmi, z klakierami, z tymi, którzy mają podobne zdanie. Trudniej z tymi partnerami, którzy stanowią być może twardych negocjatorów, ale rząd dzisiaj ani z nauczycielami, ani z OPZZ, ani z Forum nie prowadzi de facto żadnych rozmów, żadnych negocjacji, które by wskazywały na szansę podniesienia wynagrodzeń, o którą to szansę walczą pozostałe centrale związkowe - zaznaczył.

Dodał, że rozmowy z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem "raczej zmierzają do próby kolejnego kupienia nauczycieli poprzez rozwiązanie emerytalne, natomiast one są raczej próbą zdyskontowania faktu, że zbliżają się wybory, że trzeba coś pokazać nauczycielom, że trzeba mieć gest wobec tego środowiska, no bo to środowisko dosyć krytycznie patrzy na działania rządu".