Dzisiaj poznamy laureata Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się we wtorek do zapewnień Mateusza Morawieckiego o gotowości do spotkania z nim. - Chcę zapewnić pana premiera, że dojdzie do takiego spotkania zaraz po tym, jak wyklaruje się jego status. Bo w tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu - powiedział.