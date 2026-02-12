Dziennikarz "Superwizjera" nominowany do nagrody imienia Woyciechowskiego

Przedlacki: strefa śmierci rozciąga się kilkadziesiąt kilometrów Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego, jak czytamy na stronie organizatora, "przyznawana jest autorom najważniejszych publikacji medialnych w danym roku, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości".

Do głównej kategorii Nagrody za rok 2025 zostało nominowanych osiem materiałów dziennikarskich. Jednym z nominowanych autorów jest Michał Przedlacki, dziennikarz "Superwizjera", za reportaż "Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety".

Reportaż Przedlackiego jest dostępny w TVN24+.

Dziennikarze nominowani do nagrody im. Woyciechowskiego

Wśród nominowanych są także: Daniel Arciszewski (Goniec.pl) za reportaż "Granica fałszu"; Mariusz Gierszewski (Radio ZET) i Dominika Długosz ("Newsweek Polska") za publikacje "Radio ZET ujawnia: Szymon Hołownia spotkał się pod osłoną nocy z wysłannikiem Jarosława Kaczyńskiego"/ "Tajna wizyta Szymona Hołowni. Późnym wieczorem odwiedził jednego z ważnych polityków PiS"; Michał Janczura (Wirtualna Polska) za cykl reportaży "Szarlatan"; Tatiana Kolesnychenko (Wirtualna Polska) za reportaż "'Władcy ciał'. Po wszystkim z życia zostaje tylko fasada"; Jarosław Kurski ("Gazeta Wyborcza") za tekst "Na nic się zdały ustępstwa, podlizywanie się prawicy i ciągłe gadanie o wspólnocie Polaków"; Aleksandra Ratajczak ("Fakt") za cykl publikacji o Mirelli ze Świętochłowic przetrzymywanej przez rodzinę przez 27 lat w zamknięciu; Andrzej Stankiewicz, Jacek Harłukowicz i Piotr Olejarczyk za cykl materiałów o ukrytym mieszkaniu Karola Nawrockiego.

W kategorii "Autor internetowy" nominowani są: Paulina Górska ("Lepszy Klimat"); Adam Mirek ("Adam Mirek"); Jakub Wiech ("Elektryfikacja").

Natomiast w kategorii "Dziennikarz dla planety" nominacje otrzymali: Paulina Górska ("Lepszy Klimat"); Aleksandra Hołownia ("Dziennik Gazeta Prawna") i Magdalena Szymańska ("Nowa Gazeta Trzebnicka").

Zwycięzcy 21. edycji nagrody zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się 11 marca. Zwycięzca w kategorii głównej, oprócz statuetki z otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych. Nagrody finansowe w pozostałych kategoriach wynoszą po 30 tysięcy złotych.

Podczas gali zostaną ogłoszone także najbardziej zasięgowe publikacje 2025 roku. Jak przekazano na stronie organizatora, zestawienie powstaje w ramach raportu "O tym się mówi", przygotowywanego przez Instytut Monitorowania Mediów we współpracy z Radiem ZET.

Michał Przedlacki - nagradzany dziennikarz

Michał Przedlacki z "Superwizjera" jest laureatem nagrody Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii wideo. Kapituła doceniła jego reportaż "Żołnierki Ukrainy".

Przedlacki jest także Dziennikarzem Roku 2025.

Otrzymał również nagrodę "Dziennikarz - Obywatel" Towarzystwa Dziennikarskiego. Członkowie stowarzyszenia podkreślili, że "w heroiczny sposób relacjonuje wojnę w Ukrainie".

Od czterech lat reporter "Superwizjera" jeździ na front, by pokazywać dramat wojny. O pracy Przedlackiego opowiedział w materiale dla "Faktów" TVN Jan Błaszkowski >>>

Opracowała Justyna Sochacka /lulu