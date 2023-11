Materiały "Faktów" TVN i TVN24 na czele rankingu "O tym się mówi"

We wtorek odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego . Laureatami 19. edycji zostali dziennikarze tvn24.pl Justyna Suchecka i Piotr Szostak za artykuł "Willa plus. Publiczne pieniądze dla organizacji bliskich PiS. Lista". Na początku gali zaprezentowano także wyniki rankingu "O tym się mówi", który jest wspólnym projektem Instytutu Monitorowania Mediów i Radia Zet. Na czele tej prestiżowej listy znalazły się materiały dziennikarzy "Faktów" TVN i TVN24.

Materiały dziennikarzy TVN i TVN24 na czele rankingu "O tym się mówi"

- W ramach współpracy co miesiąc przedstawiamy zestawienie pięciu najpopularniejszych tematów podejmowanych przez polskich dziennikarzy - wyjaśniał Paweł Sanowski, prezes Instytutu Monitorowania Mediów. Kryteriami decydującymi o pozycji w badaniu są liczba publikacji w innych mediach inspirowanych danym materiałem oraz ich zasięg, czyli rzeczywiste oddziaływanie na Polaków. Jak tłumaczył prezes pod uwagę brane jest to, "jak dziennikarze konkurencyjnych mediów podchwytują temat i piszą o tym materiale" oraz "zasięgi, dotarcie i wpływ materiału, tego tematu na Polaków". - Bardzo ważne jest to, że nie bierzemy pod uwagę cytowań mediów z tej samej grupy kapitałowej, żeby nie podbijać wyników - wyjaśnił. - Wyróżnienie najlepszych ma na celu promowanie profesjonalnego i rzetelnego dziennikarstwa, które skłania do dyskusji w sferze publicznej - dodał.