Nagroda Orła Jana Karskiego dla Polaków i obrońcy Kijowa

Poznaliśmy laureatów kolejnej edycji nagrody Orła Jana Karskiego. W tym roku kapituła zdecydowała się po raz pierwszy przyznać jedno z dwóch wyróżnień bohaterowi zbiorowemu – narodowi polskiemu. Druga trafi do ukraińskiego bohatera obrony Kijowa.

Bohaterski biznesmen

Drugi z Orłów trafi do ukraińskiego bohatera Wołodymyra "Wowki" Biguna, dowódcy 7. Chorągwi 207 Batalionu Obrony Terytorialnej Kijowa. Jak uzasadnia kapituła, Bigun wykazał się wyjątkowym heroizmem w trakcie obrony wolności przed rosyjskim faszyzmem, "broniąc nie tylko Ukrainy, ale i Polski".

Wołodymyr Bigun przed wojną prowadził mały biznes – dostarczał meble do szkół. W dzień inwazji zgłosił się jako ochotnik do obrony terytorialnej Kijowa. Stał się dowódcą 100-osobowej roty, która stawiała opór rosyjskiemu najeźdźcy najpierw w walkach o Kijów, a teraz na wschodzie kraju.

Bohater reportażu "Superwizjera"

Oddział Wowy - bo tak zwracają się do dowódcy 7. roty obrony terytorialnej Kijowa - jest pierwszą linią obrony miasta. To od nich zależy życie mieszkańców i bezpieczeństwo dzielnicy rządowej. Od wybuchu wojny nieustannie działają pod ogromną presją.

- Bracia, z którymi tu jestem nazywają mnie mechanikiem - podkreślił Kolia, który jest strzelcem. Powiedział, że walczy za swój kraj, za swoją ziemię, przyjaciół i znajomych. Podkreślił, że chce pokoju i chce znowu chodzić do pracy.

Nagroda przyznawana od 23 lat

Jan Karski podczas ustanawiania nagrody stwierdził, że chce, by trafiała ona do osób, które "godnie nad Polską potrafią się zafrasować" oraz do tych, którzy "nie będąc Polakami, dobrze Polsce życzą". Pierwszymi laureatami nagrody zostali Jacek Kuroń oraz Józej Tischner.