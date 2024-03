Wieczorem poznamy laureatów pierwszej edycji Nagrody Mariusza Waltera. Została ona utworzona przez Fundację im. Bożeny i Mariusza Walterów pod koniec 2023 roku. - Chciałabym, żeby te nagrody były takim przesłaniem, szczególnie dla młodych ludzi, jak należy traktować dziennikarstwo. To powinno być dziennikarstwo etyczne kierujące się wartościami moralnymi - mówiła Bożena Walter. Transmisja z gali w Muzeum POLIN w TVN24 od godziny 21.

Nagroda Mariusza Waltera to wyróżnienie zarówno dla ludzi mediów z dużym doświadczeniem, jak również tych, którzy dopiero wchodzą do branży.

- Chciałabym, żeby te nagrody były takim przesłaniem, szczególnie dla młodych ludzi, jak należy traktować dziennikarstwo. To powinno być dziennikarstwo etyczne kierujące się wartościami moralnymi - żeby pilnowali tych wartości, które okazały się ostatnio niezbędne, czyli wolności i niezależności słowa - powiedziała Bożena Walter, założycielka Fundacji im. Bożeny i Mariusza Walterów w rozmowie z dziennikarzem TVN24 Łukaszem Jedlińskim.

Wyraziła nadzieję, że "te nagrody będą przekazem dla młodych ludzi, bo chcemy odkrywać nowych młodych ludzi", "utalentowanych".

- Ale też myślę o takich ludziach ze starszego troszeczkę pokolenia, którzy pracują już bardzo długo w telewizji, a nigdy nie zostali zauważeni - zaznaczyła.

Pytana o cechy osobowości telewizyjnej, Bożena Walter powiedziała, że "bardzo ważne jest, żeby przenikać przez kamerę do widza". - To jest jakaś, nie wiem, czy umiejętność, czy jakiś dar niezwykły - powiedziała. - Nie mówię oczywiście o przygotowaniu, elokwencji, o umiejętności znalezienia się w każdej sytuacji, bo to jest chyba oczywiste. Ale można to wszystko mieć, a jednak nie dotrzeć do widza, nie dotrzeć z całym ładunkiem serca - zaznaczyła.

Nominowani

Do głównej nagrody za Osobowość Medialną Roku nominowane są trzy osoby, w tym dwie z TVN24. Pierwsza z nich to Katarzyna Kasia, jedna z prowadzących "Szkła kontaktowego" w TVN24 i audycji w Radiu Nowy Świat, a druga - Radomir Wit, reporter TVN24, prowadzący program "#BezKitu" w TVN24 oraz twórca "Sejmu Wita", który można oglądać w TVN24 GO. Trójkę nominowanych uzupełnia Justyna Dobrosz-Oracz, obecnie pracująca w TVP Info, a wcześniej w "Gazecie Wyborczej".

W kategorii Wydarzenie Roku w Mediach nominowany jest reporter "Faktów" TVN Jakub Sobieniowski za cykl materiałów o wykorzystywaniu przez PiS instytucji i spółek państwowych do wspierania własnej kampanii wyborczej, Katarzyna Włodkowska za reportaż "W redakcji Andrzeja Skworza. 'Odliczam. Aż się rozryczysz i wyjdziesz'" w "Dużym Formacie" oraz redakcja programu "19.30" w TVP.

W kategorii Nowy Głos w Mediach nominowani są: Aleksander Hudzik z magazynu internetowego Mint, Maciej Okraszewski z Działu Zagranicznego oraz zespół Orientuj.się.

O nagrodę w kategorii Sport w Mediach powalczą: Dariusz Faron z Wirtualnej Polski, Michał Okoński z "Tygodnika Powszechnego" oraz Mikołaj Tyczyński, Klaudia Kowalczyk i Kuba Jędras - autorzy audycji "Sport do słuchania" w Radiu Nowy Świat.

Nominowanych i nagrodzonych wskazała kapituła, w skład której weszło 18 osób: Edwin Bendyk, Andrzej Bobiński, Kamil Dziubka, Ewa Ewart, Sylwia Gregorczyk-Abram, Jerzy Jurecki, Grzegorz Kalinowski, Michał Kołodziejczyk, Adam Małysz, Adam Pieczyński, Hanna Rydlewska, Joanna Solska, Agata Szczęśniak, Mariusz Szczygieł, Bożena Walter, Jacek Wasilewski, Paulina Wilk, Maja Włoszczowska. Obrady kapituły odbyły się 31 stycznia 2024.

Mariusz Walter, jedna z najważniejszych postaci polskich mediów

Mariusz Walter był jedną z najważniejszych postaci polskich mediów ostatnich kilkudziesięciu lat.

Urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. W 1963 roku rozpoczął pracę w Telewizji Polskiej, gdzie pozostał do 1982 roku. W latach 60. i 70. stał się jedną z najważniejszych dla telewizji osób - realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów.

W 1984 roku wraz z Janem Wejchertem założyli grupę ITI. Ta współpraca doprowadziła do powstania TVN w 1997 roku, a w 2001 roku pierwszej polskiej stacji informacyjnej w Polsce - TVN24. Walter był prezesem TVN do 2001 roku, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 roku.

W 2001 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 13 grudnia 2022 roku.

Autorka/Autor:red.

Źródło: TVN24