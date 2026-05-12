Polska

Może ewakuować rannych z pola bitwy. Nagranie

Orzysz. Dron do ewakuacji medycznej testowany na poligonie
Polacy i Amerykanie testują drona do ewakuacji rannych
Polskie i amerykańskie wojsko testowało wspólnie nowy rodzaj drona, zdolnego do przenoszenia rannych. Według producenta bezzałogowiec jest na tyle prosty, że "może być produkowany nawet przez fabrykę traktorów".

Dron zasilany jest silnikiem spalinowym i wykorzystuje cztery śmigła w celu tworzenia siły nośnej. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji jest w stanie przenosić cięższe ładunki i działać nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Na testach przeprowadzonych na poligonie w Orzyszu był obecny producent tego urządzenia. - Lataliśmy z tak zwanym ratunkowym Romkiem, manekinem wyposażonym w czujniki do pomiaru parametrów życiowych. Waży tyle, co prawdziwy człowiek - wyjaśnił Niall Caldwell, współzałożyciel firmy Flowcopter odpowiedzialnej za tę maszynę.

Na nagraniach widać, jak bezzałogowa maszyna unosi się w powietrzu oraz ląduje. Następnie można zaobserwować, jak do drona podbiegają amerykańscy żołnierze, wyciągając manekina z przestrzeni ładunkowej.

Caldwell dodał, że projekt jest na tyle prosty, iż "mogłaby go zbudować właściwie każda fabryka produkująca traktory". - Co więcej, mogą go obsługiwać i serwisować ludzie z takimi samymi umiejętnościami, jakie są dziś potrzebne przy zwykłych pojazdach wojskowych - stwierdził.

