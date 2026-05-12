Polska Może ewakuować rannych z pola bitwy. Nagranie

Polacy i Amerykanie testują drona do ewakuacji rannych

Dron zasilany jest silnikiem spalinowym i wykorzystuje cztery śmigła w celu tworzenia siły nośnej. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji jest w stanie przenosić cięższe ładunki i działać nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Na testach przeprowadzonych na poligonie w Orzyszu był obecny producent tego urządzenia. - Lataliśmy z tak zwanym ratunkowym Romkiem, manekinem wyposażonym w czujniki do pomiaru parametrów życiowych. Waży tyle, co prawdziwy człowiek - wyjaśnił Niall Caldwell, współzałożyciel firmy Flowcopter odpowiedzialnej za tę maszynę.

Testy drona

Na nagraniach widać, jak bezzałogowa maszyna unosi się w powietrzu oraz ląduje. Następnie można zaobserwować, jak do drona podbiegają amerykańscy żołnierze, wyciągając manekina z przestrzeni ładunkowej.

Testy drona na poligonie w Orzyszu. Symulowana ewakuacja medyczna Źródło zdjęcia: Reuters

Caldwell dodał, że projekt jest na tyle prosty, iż "mogłaby go zbudować właściwie każda fabryka produkująca traktory". - Co więcej, mogą go obsługiwać i serwisować ludzie z takimi samymi umiejętnościami, jakie są dziś potrzebne przy zwykłych pojazdach wojskowych - stwierdził.

