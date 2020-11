Funkcjonariusze bez mundurów, gaz łzawiący i zatrzymania. Jak przebiegał protest w stolicy

Nieumundurowani funkcjonariusze, gaz łzawiący i pałki teleskopowe, zatrzymania demonstrujących - to obraz środowego protestu w Warszawie. Podczas policyjnej interwencji doszło do przepychanek i użycia siły. Gazem potraktowane zostały między innymi działaczki Strajku Kobiet, a także posłanka Lewicy. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak przekonywał w czwartek, że celem działań funkcjonariuszy bez mundurów było utrzymanie bezpieczeństwa, a "środki przymusu bezpośredniego służyły policji do przywrócenia porządku".