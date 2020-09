"Za co zabraliście mi 25 procent lipcowej pensji?". Nitras chce wyjaśnień i pyta o karę dla Lichockiej

"Nie skarżę się zazwyczaj, mimo że spotyka mnie to regularnie ale skoro Prezydium Sejmu tak łaskawie obchodzi się z posłanką Lichocką to może korzystając z okazji wyjaśnicie za co zabraliście mi 25% lipcowej pensji?" (pisownia oryginalna - red.) - napisał na Twitterze Nitras. Po pewnym czasie skasował swój wpis. Jak przekazał portalowi TVN24, uczynił to z powodów technicznych, a nie merytorycznych, i treść wpisu jest dalej aktualna.

Jak dodała, zastanawia ją, "po co jest Komisja Etyki Poselskiej, jeżeli prezydium Sejmu tę decyzję uchyla i robi to, co chce". - To jest bardzo ważne pytanie, bo (komisja etyki) to jest organ Sejmu, który nie może funkcjonować. Dlatego uważam, że to jest karykatura Sejmu i po prostu coś, co nie uchodzi parlamentaryzmowi - wskazała.