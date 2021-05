Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Posłowie zdecydują w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy

Wątpliwości Koalicji Obywatelskiej

- Klub nie podjął jeszcze decyzji, jak będziemy głosować w sprawie ustawy ratyfikacyjnej. Jutro jeszcze raz spotka się klub i wówczas zapewne ta decyzja zapadnie - powiedział rzecznik PO Jan Grabiec. Ustalono za to treść poprawek, które mają zostać zgłoszone do projektu ustawy ratyfikacyjnej. - Poprawki dotyczą zapewnia dwóch podstawowych warunków, o których konsekwentnie mówimy od kilku miesięcy, czyli uczciwości wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz efektywności tego wydatkowania - przekazał Grabiec.

Według rzecznika Platformy Obywatelskiej chodzi między innymi o skład komitetu monitorującego realizację KPO. Koalicja Obywatelska, podobnie jak samorządowcy, chcą, by to nie rząd decydował o tym, kto zasiądzie w komitecie, ale by prawo delegowania swych przedstawicieli do tego gremium miały także między innymi: samorządy, związki zawodowe, organizacje zrzeszające pracodawców oraz organizacje pozarządowe. - Jest oczywiście też kwestia uprawnień tego komitetu tak, żeby on miał istotny wpływ na sposób dysponowania tymi środkami, a nie był tylko ciałem doradczym, dekoracyjnym - podkreślił.