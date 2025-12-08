Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Nadzwyczajna rzecz" w strategii USA. Prezydent "powinien wykonać telefon do Waszyngtonu"

Prezydent RP Karol Nawrocki
Gawkowski: prezydent Nawrocki powinien wykonać telefon do Waszyngtonu
Źródło: TVN24
Nie możemy przymykać oczu i mówić, że się nic nie dzieje - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 Krzysztof Gawkowski w kontekście zrewizjonowanej strategii bezpieczeństwa USA. Zdaniem wicepremiera "Europa musi budować swoją suwerenność technologiczną i wojskową".

Wicepremier, minister cyfryzacji z Lewicy Krzysztof Gawkowski był pytany o rewizję strategii bezpieczeństwa USA, która zakłada teraz m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją i umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę.

Ocenił, że nowa amerykańska strategia "jest niebezpieczna dla Europy i dla strategicznego partnerstwa polsko-amerykańsko-europejskiego". Zwrócił uwagę, że dokument zakłada "odwrócenie się od Europy w stronę Azji".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Sojusznicy nie grożą ingerencjami"

"Sojusznicy nie grożą ingerencjami"

Świat
"Nie spieszyłbym się z daleko idącymi interpretacjami nowej strategii USA"

"Nie spieszyłbym się z daleko idącymi interpretacjami nowej strategii USA"

Gawkowski o "nadzwyczajnej rzeczy" w strategii USA

- Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo o tym prezydenci (USA) od Baracka Obamy mówili, ale nadzwyczajna rzecz jest taka, że tam jest promowanie wartości wręcz nacjonalistycznych, które w Europie miałyby wygrywać i że Europa dzisiaj jest czymś, co jest pewnym niebezpieczeństwem dla Stanów. Ja z tym mam problem - dodał.

Minister podkreślił przy tym, że "Europa musi budować swoją suwerenność technologiczną i wojskową". - Dlatego że nie wiadomo, jak długo w Stanach Zjednoczonych taki trend będzie zwyciężał. Pomimo tego, że partnerstwo (...) między Stanami (Zjednoczonymi) a Europą jest bardzo ważne, to my nie możemy przymykać oczu i mówić, że się nic nie dzieje - stwierdził.

Krzysztof Gawkowski w "Faktach po Faktach"
Krzysztof Gawkowski w "Faktach po Faktach"
Źródło: TVN24

- Któż jak nie Karol Nawrocki, powinien wykonać telefon do Waszyngtonu i i powiedzieć" "co wy tam prezydencie Trump robicie?". No bo przecież to Karol Nawrocki mówił, że ma znakomite kontakty w Waszyngtonie - zaznaczył Gawkowski.

Ocenił też, że "współpraca prezydenta i premiera powinna iść ręka w rękę w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, a strategia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych jest ważna dla polskiego bezpieczeństwa".

Gawkowski: prezydent powinien działać

Gawkowski wyraził przekonanie, że "prezydent powinien działać", a jego współpracownicy zabiegać w Stanach Zjednoczonych o "bilateralne spotkanie, na którym powiemy, jaka jest polska racja stanu".

W jego opinii "polskiej prawicy i prezydentowi głupio jest wymagać czegoś od Donalda Trumpa, kiedy ślepo popierali go w kampanii prezydenckiej" i "mówili, że to jest ratunek dla świata".

- Od prezydenta oczekuje się (...), że w takich sprawach będzie szukał polskiej racji stanu, a nie będzie przymykał oczu na to, co się dzieje, bo ktoś go popierał w kampanii wyborczej. Kampania się skończyła, a dzisiaj jest polska racja stanu i tam powinien być prezydent - zaznaczył.

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk

Minister był pytany o promowanie przez algorytmy w sieci treści sprzyjających narracji rosyjskiej propagandy. W odpowiedzi nawiązał do afery Cambridge Analytica i brexitu, po których "lepiej wyszkoleni są ci, którzy nimi sterują". 

CZYTAJ TEŻ: Demokracja kontra algorytm. Obywatele kontra Big Techy

- Nie miejmy wątpliwości, że są tacy, którzy nimi (algorytmami) sterują i mają wpływ na globalną politykę. Elon Musk, bo o nim mowa, to jest oczywiście miliarder, innowator, ale też zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos - stwierdził.

Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"

BIZNES

Wspomniał o wpisach Muska w należącym do niego serwisie X, w których przekonywał, że Unia Europejska powinna się rozpaść. - To nic innego jak narracja Kremla, o której trzeba jasno mówić, bo jak czytam, co pisze Musk, to mam wrażenie, że tam rzeczywistość od normalności się odkleiła  i że tam nie ma już nic wspólnego z realnym światem - dodał.

Gawkowski o Musku: zwariowany ekscentryk, który postanowił wprowadzać świat w chaos
Źródło: TVN24

Wybory w Nowej Lewicy. Czy Gawkowski będzie startował?

Gawkowski został również zapytany, czy będzie startował w wyborach na nowego przewodniczącego jego partii. Powiedział jedynie, że "jutro będą zapadały ostateczne decyzje" i że jest umówiony po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów na rozmowę z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.

Czarzasty wystartuje? "Popatrzył mi głęboko w oczy i wszystko było już jasne"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czarzasty wystartuje? "Popatrzył mi głęboko w oczy i wszystko było już jasne"

Na niedzielę 14 grudnia zaplanowane są wybory szefa Nowej Lewicy. Do tej pory władzę w partii sprawowali jako dwaj współprzewodniczący Włodzimierz Czarzasty i europoseł Robert Biedroń. Ugrupowanie zmieniło jednak swój statut i od nadciągających wyborów będzie miało jednego przewodniczącego.

OGLĄDAJ: Gawkowski: strategia USA jest niebezpieczna dla Europy
pc

Gawkowski: strategia USA jest niebezpieczna dla Europy

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Sebastian Zakrzewski/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
TAGI:
Krzysztof GawkowskiUSAPolityka zagraniczna USAEuropa
Czytaj także:
Konferencja Zbigniewa Ziobry
W "Kropce nad i" o "byłym prokuratorze z projektora"
Polska
Paryż
Rosyjskie miliardy zamrożone we francuskich bankach. Presja na Paryż
BIZNES
imageTitle
Jej udział był sensacją. 67-letnia mistrzyni olimpijska zachwyciła
EUROSPORT
Adam Szejnfeld
Szejnfeld i wędzona makrela. Co senator miał na myśli?
Polska
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: zaprosiłem Nawrockiego do Ukrainy
Polska
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Rewolucja w sprawie abonamentu rtv. Jest projekt
BIZNES
imageTitle
Polki dopięły swego. Najlepszy wynik od dekady
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi przesuwa przedmioty w domu w mieście Tomakomai w Japonii
Silne trzęsienie ziemi w Japonii. Ewakuacje i wstrzymane pociągi
METEO
imageTitle
Podczas zwykłych badań wykryli nowotwór. Mistrz Polski musi przejść chemioterapię
EUROSPORT
Rafał Kasprzyk
Jest kolejny kandydat na przewodniczącego Polski 2050
Polska
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
WARSZAWA
imageTitle
Znany zawodnik groził Joannie Jędrzejczyk
EUROSPORT
10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
FAŁSZ10 osób zabitych na jarmarku bożonarodzeniowym we Francji? Jak było naprawdę
Zuzanna Karczewska
Elon Musk
Bruksela zabiera głos. "To nie ma sensu"
BIZNES
Deszcz, noc, deszczowa noc
Nocne opady ominą tylko część kraju
METEO
Wołodymyr Zełenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz
Rozmowy z sojusznikami po spotkaniu w Londynie. Wśród nich Polska
Świat
imageTitle
Polakom uciekają igrzyska. Wciąż czekają na sukces w Kanadzie
EUROSPORT
Samochód po pościgu uderzył w betonowe bariery
Ścigali go kilkadziesiąt kilometrów. Usłyszeli, że chciał się "pobawić"
imageTitle
"Ci ludzie nie potrafią jeździć na nartach". Dlaczego startują w Pucharze Świata?
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w Sieprawiu
Tragedia na drodze. Nie żyje 21-latek, 17-latka w ciężkim stanie
Kraków
Iran wprowadza oficjalny zakaz obrotu kryptowalutami
"Zanim się wejdzie na rynek, dobrze jest mieć podstawową wiedzę"
BIZNES
Viktor Orban
Orban ogłosił "bunt". "Nie przyjmiemy ani jednego"
Świat
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
WARSZAWA
Wyrok sądu w Szczecinie
Mężczyzna został podpalony, zmarł po kilku dniach. Jest wyrok sądu
Szczecin
Mateusz Morawiecki, Jacek Sasin
Sasin wbił szpilę, Morawiecki odpowiedział. Mentzen podsumował to trzema słowami
Polska
pap_20250807_1TM
Paramount Skydance ogłasza swoją ofertę w sprawie przejęcia Warner Bros. Discovery
BIZNES
imageTitle
Nagła śmierć byłego reprezentanta kraju. Brał udział w dwóch mundialach
EUROSPORT
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
WARSZAWA
Wangetti shutterstock_2520388793
Wyrok po morderstwie na plaży. Ciało 24-latki na wydmach znalazł jej ojciec
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica