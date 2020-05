Najważniejsza kobieta w historii policji odchodzi ze służby

Kobieta i 9 miliardów

Helena Michalak zapisała się w historii swojej formacji, gdyż żadna kobieta przed nią nie pełniła tak wysokiej funkcji. W styczniu 2016 roku została zastępcą komendanta głównego policji. Wręczający jej nominację na to stanowisko ówczesny wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński tak ją przedstawiał: - Jest to osoba z dwudziestoletnim doświadczeniem, ma wykształcenie bankowe i ekonomiczne. Będzie odpowiadała za sprawy logistyki, które doskonale zna, gdyż przez ostanie cztery lata odpowiadała za te sprawy w lubuskiej policji.

Tajemnica śmierci antyterrorysty

W lipcu 2018 roku Michalak została odwołana z funkcji zastępcy szefa KGP i wróciła do rodzinnego Gorzowa Wielkopolskiego w roli komendanta wojewódzkiego. Miała ratować sytuację w miejscowej KWP po tragedii, która rozegrała się miesiąc wcześniej. Podczas imprezy, która towarzyszyła odprawie służbowej kadry komendy, z okna hotelu wypadł szef oddziału antyterrorystycznego. Mężczyzna zmarł na miejscu. Śledztwo prokuratorskie do dziś nie zdołało ustalić, jak doszło do tej tragedii.