Naczelna Rada Lekarska chce odwołania wiceministra za wypowiedź "niegodną lekarza". Rzecznik resortu odpowiada

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się w piątek do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o niezwłoczne odwołanie wiceministra zdrowi Waldemara Kraski. Prezydium rady uzasadnia to "niegodną sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, i niegodną lekarza" wypowiedzią, której Kraska udzielił w piątek, goszcząc w Programie Trzecim Polskiego Radia.

"Zarzucił, że część środowiska medycznego w ogóle nie wie o istnieniu procedur"

- Mamy dziś do czynienia z sytuacją ekstremalną, z sytuacją epidemii i wszyscy podlegamy sytuacji dużego stresu – ocenił. - Jeżeli słowa ministra mogły zostać odebrane jako jakikolwiek zarzut w stronę personelu medycznego, to należą się oczywiście przeprosiny. Lekarze i cały personel medyczny to dziś najważniejsze osoby na froncie walki z epidemią i za to należy im się wielki szacunek – podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia.