"W Dniu Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, w kaplicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, podczas którego modlono się za osoby skrzywdzone" - przekazała Konferencja Episkopatu Polski.

Metropolita poznański arcybiskup Zbigniew Zieliński odnosząc się do ofiar przemocy seksualnej zaapelował, aby uczestnicy "przechodząc drogą krzyżową zechcieli dostrzec umęczonego Chrystusa także w nich".

"Stanąć dziś obok tych, którzy niosą swój ból"

- Pragniemy stanąć dziś obok tych, którzy niosą swój ból związany z wykorzystaniem seksualnym i w ten sposób wyrazić naszą gotowość, by nieść go razem z nimi - mówił abp Wojciech Polak rozpoczynając w katedrze gnieźnieńskiej drogę krzyżową.

Oprócz bazyliki prymasowskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej jako szczególne miejsca celebrowania nabożeństwa wyznaczone zostały także trzy inne kościoły: św. Jadwigi Królowej we Wrześni, św. Wojciecha w Wągrowcu i Imienia NMP w Inowrocławiu.

Rozpoczynając nabożeństwo w katedrze gnieźnieńskiej abp Wojciech Polak przypomniał wielkopostną zachętę papieża Leona XIV, aby "nasze wspólnoty stały się miejscami, w których krzyk cierpiących zostanie wysłuchany, a słuchanie zrodzi drogi wyzwolenia".

W tym duchu - mówił Prymas - pragniemy dziś pójść drogą krzyżową, aby stanąć obok tych, którzy niosą swój ból związany z wykorzystaniem seksualnym i w ten sposób wyrazić naszą gotowość, by nieść go razem z nimi - choćby tylko w modlitwie i w ciszy.

Nabożeństwa w całym kraju

Nabożeństwa w intencji osób skrzywdzonych odbyły się w piątek w wielu kościołach w całej Polsce.

W archidiecezji krakowskiej nabożeństwa zostały odprawione się kilkunastu parafiach, m.in. Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie, Parafii św. Piotra Apostoła w Wadowicach i Parafii św. Marcina w Krzeszowicach.

O godz. 18 mszę św. w tej intencji odprawił w Parafii p.w. św. Mikołaja metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś. Po Eucharystii rozpoczęła się droga krzyżowa.

W Warszawie nabożeństwo drogi krzyżowej w intencji osób skrzywdzonych i zranionych w Kościele odprawił w Bazylice Archikatedralnej p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela bp Michał Janocha. Po nabożeństwie, o godz. 19 została odprawiona również msza św. w tej intencji.

Ponadto w sobotę w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie odbywa się konferencja przeznaczona dla rodziców i wychowawców pt. "Jak chronić nasze dzieci przed przemocą?". Wstęp na konferencję jest wolny.

W archidiecezji gdańskiej nabożeństwu drogi krzyżowej w intencji skrzywdzonych przewodniczył w oliwskiej archikatedrze przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

W archidiecezji katowickiej drogę krzyżową w intencji osób skrzywdzonych i wykorzystanych seksualnie odprawił w Archikatedrze Chrystusa Króla abp Andrzej Przybylski.

Metropolita białostocki: zero tolerancji

Msza w intencji osób pokrzywdzonych została też odprowaiona przez abpa Józefa Guzdka i bpa Henryka Ciereszkę w białostockiej archikatedrze.

"Na początku Eucharystii abp Józef Guzdek nawiązał do dramatu krzywdy wyrządzanej dzieciom. Podkreślił, że nie jest to jedynie kwestia emocji czy opinii, ale sprawa jednoznaczna moralnie i prawnie. - Krzywda wyrządzona dziecku jest jedną z największych krzywd. To jest przestępstwo - mówił, przypominając także surowe słowa Chrystusa o zgorszeniu najmniejszych. Metropolita białostocki zaznaczył, że jego stanowisko w tej sprawie pozostaje niezmienne: - Moja postawa jest jednoznaczna. Zero tolerancji" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Archidiecezję Białostocką.

Arcybiskup przypomniał, że kilka lat wcześniej skierował list do wszystkich parafii archidiecezji, w którym zachęcił do zgłaszania przypadków nadużyć. - To nie jest problem tylko i wyłącznie duchownych. To jest nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność. Posiadając wiedzę o wyrządzonej krzywdzie, nie wolno milczeć! - mówił.

Abp Guzdek mówił też o tym, że nadużycia zdarzają się także poza Kościołem: w rodzinach, szkołach, środowiskach szkolnych i sportowych.

W kalendarzu od 2017 roku

Dzień modlitwy w intencji Osób Skrzywdzonych obchodzony jest w całym Kościele z inicjatywy papieża Franciszka, a Kościół w Polsce na datę obchodów wyznaczył pierwszy piątek Wielkiego Postu. Zgodnie z zarządzeniem KEP w świątyniach katolickich w naszym kraju tego dnia odprawiane są nabożeństwa drogi krzyżowej wynagradzającej za grzechy wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.

Pierwszy raz Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym obchodzony był w 2017 r. Pierwsze nabożeństwo pokutne w Polsce odbyło się 20 czerwca 2014 r. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Jego inicjatorem był koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży KEP o. Adam Żak.

