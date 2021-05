"Ej, pamiętaj. Nie jesteś sam czy sama". Akcja wsparcia dla młodych osób LGBT+

Kampania Przeciw Homofobii we współpracy z Facebookiem rozpoczęła akcję wsparcia dla młodych osób LGBT+. 17 przedstawicieli i przedstawicielek tego środowiska opowiada, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Rad udzielają też psycholożki i psychologowie. Na stronie kampanii "Na wyciągnięcie ręki" można znaleźć informacje o różnych formach pomocy.

"Czujesz się sam/a jak palec? Twoje dni rozciągają się jak guma do żucia? Brakuje ci kogoś, kto cię wysłucha, zrozumie i przy kim będziesz mógł/mogła być sobą? A może potrzebujesz specjalistycznej pomocy, ale nie wiesz, gdzie jej szukać? Wsparcie jest na wyciągniecie ręki!" – przekonują przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii. Organizacja połączyła siły z Facebookiem i ruszyła z akcją społeczną wspierającą młode osoby LGBT+ "Na wyciągnięcie ręki".

"Ej, pamiętaj. Nie jesteś sam czy sama. Serio!" – zapewniają twórcy akcji.

Wsparcie jest na wyciągniecie ręki - spot

Na stronie internetowej kampanii osoby LGBT+, które doświadczają problemów psychicznych, mogą znaleźć informacje, gdzie szukać pomocy – specjalistycznej oraz takiej, jakie dają grupy wsparcia na Facebooku. KPH podaje listę kontaktów do organizacji oferujących darmową pomoc psychologiczną. Ze wsparcia można skorzystać telefonicznie, stacjonarnie i mailowo. Na stronie akcji dostępne są sprawdzone telefony zaufania, adresy placówek, gdzie można udać się osobiście i adresy e-mail do organizacji wspierających osoby LGBT+. Z pomocy można skorzystać niezależenie od wieku.

- Kluczowe dla młodzieży LGBT+ jest świadomość, że to, jak siebie przeżywają, nie jest odosobnione. Wiedza na temat tego, gdzie szukać pomocy, może uratować niejedno życie – mówi psycholożka Wiola Jaworska. - To, co często jest przyczyną chronicznego poczucia bezsensu i depresji, to myśl, że funkcjonuje się w pełnej izolacji i nie ma nikogo, kto może nam pomóc.

KPH zachęca do sięgnięcia po wsparcie "na kliknięcie palcem". Poleca facebookowe grupy, w których można spotkać rówieśników z podobnymi problemami i porozmawiać z nimi. Takie grupy to m.in. "Queerantanna", "Córki Safony", "Komfortawka", czy "Grupa Wsparcia dla Osób Transpłciowych".

Jak przygotować się do coming outu?

Akcja "Na wyciągnięcie ręki" to też spoty, w których występuje 17 młodych osób. Reprezentują one wszystkie litery z akronimu LGBTQIAP – lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, aseksualne i panseksualne. Opowiadają o swoich doświadczeniach i radzą, jak radzić sobie w ciężkich sytuacjach.

W spotach występują też psycholożki i psychologowie. Odpowiadają oni między innymi na pytania: Co zrobić, kiedy dopada poczucie bezsensu? Czym jest dysforia płciowa? Jak przygotować się do coming outu? Jak radzić sobie z izolacją podczas pandemii?

- Coming out najpierw zaczyna się w tobie. Ważne, żebyś czuła / czuł, że jesteś na to gotowy / gotowa. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Czy to dobry moment, żeby komuś o tym mówić? To ty o tym decydujesz. Nikt inny – mówi psycholożka Wiola Jaworska w jednym z nagrań.

Kampania Przeciw Homofobii zachęca też osoby, które mają już ciężkie chwile za sobą do pomocy innym. Przedstawiciele organizacji radzą: reaguj, gdy widzisz, że ktoś obraża osobę, ze względu na to, że jest LGBT+; mów, co myślisz; udostępniaj posty tematyczne i dołącz do grup wsparcia, żeby pomóc innym; edukuj się. "Ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. Wiedza pozwala pokonać lęk" – czytamy na stronie.

Wiola Jaworska o coming oucie Kampania przeciw Homofobii

Spoty opublikowane w sieci komentują internauci. "Super filmiki i akcja! Sama będę korzystać" – pisze użytkowniczka Facebooka. "Wreszcie jedna strona, na które zostały zebrane wszystkie możliwe kontakty pomocowe w jasny i czytelny sposób" – dodaje ktoś inny.

Alarmujące dane

Aż 70 procent osób LGBT+ chociaż raz w życiu doświadczyła przemocy psychicznej lub fizycznej – wynika z badań Kampanii Przeciw Homofobii i Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Ponad połowa nastolatków z tej grupy choruje na depresję, a prawie 70 procent ma myśli samobójcze.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc.

Stan psychicznych młodych osób LGBT+ pogorszył się w trakcie pandemii COVID-19. Część osób straciła pracę i musiała wrócić do domu rodzinnego, gdzie często panuje homo- lub transfobiczna atmosfera. Aż 80 proc. z ankietowanych stwierdziło, że czas przymusowej izolacji negatywnie wpłynął na ich dobrostan psychiczny. Odzwierciedla się to w większej ilości zgłoszeń w organizacjach pozarządowych.

Rodzice osób LGBT+ o zaburzeniach nastroju, depresji i próbach samobójczych swoich dzieci. OGLĄDAJ REPORTAŻ PIOTRA JACONIA "WSZYSTKO O MOIM DZIECKU" W TVN24 GO

