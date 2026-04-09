"Na tym procedurę uważam za zakończoną". Komentarze po ślubowaniu sędziów

Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: zostało przyjęte ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec prezydenta
Źródło: TVN24
W obecności między innymi byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego i notariusza zostało przyjęte ślubowanie sędziów TK wobec prezydenta - oświadczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. O "dobrym dniu dla demokracji" mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ludzie Karola Nawrockiego i PiS prezentują odmienne stanowisko.

Włodzimierz Czarzasty podczas konferencji prasowej po ślubowaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie poinformował, że 18 marca skierował do prezydenta pismo. "Zwracam się do pana prezydenta o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez osoby wybrane przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 13 marca na wakujące dotąd stanowiska sędziowskie i przyjęcie od nich ślubowania" - cytował.

Źródło: PAP/Paweł Supernak

Jak poinformował, z kolejnym pismem zwrócił się do prezydenta 25 marca. Zapewnił w nim, że jest gotowy do spotkania w razie wątpliwości lub pytań co do procedury wyboru sędziów TK.

Czarzasty: zostało przyjęte ślubowanie wobec prezydenta

- Dziś, 9 kwietnia, w odpowiedzi na inicjatywę wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w obecności byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego (...) oraz w obecności prezesa Krajowej Rady Notarialnej Aleksandra Szymańskiego, prezesa Krajowej Rady Komorniczej Adama Derdy, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych pana Włodzimierza Chróścika oraz prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie pani Doroty Markiewicz i notariusza zostało przyjęte ślubowanie wobec prezydenta. Na tym procedurę uważam za zakończoną - oświadczył.

- Prezydent i jego kancelaria są od wykonywania prawa, a nie od jego interpretacji - mówił marszałek Sejmu. - W przyszłości, jak będą się zdarzać takie sytuacje, będą one korygowane i przeprowadzane zgodnie z prawem i właściwymi procedurami - zapowiedział. 

Zdaniem Czarzastego "politycy prawicy przez ostatnie 11 lat niszczyli Trybunał Konstytucyjny". - Partie demokratycznej koalicji, na którą 15 października 2023 roku głosowało 11 milionów obywateli, obiecały przywrócenie Trybunału Konstytucyjnego Polkom i Polakom. Temu służyły dzisiejsze decyzje - powiedział.

- Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności - podsumował. 

Tusk: coraz gorzej to wygląda

"W interesie kryptowalutowych firm Karol Nawrocki walczył jak lew, a w sprawie odnowy Trybunału Konstytucyjnego abdykował. Coraz gorzej to wygląda" - napisał po ślubowaniu premier Donald Tusk na X. 

Tusk odniósł się do zawetowanych przez prezydenta ustaw o rynku kryptoaktywów. Po raz pierwszy Karol Nawrocki zawetował taką ustawę w listopadzie ubiegłego roku. Ustawa o niemal identycznej treści została zawetowana przez prezydenta w lutym - różniła się jedynie wysokością maksymalnej stawki opłaty za nadzór.

Żurek: dobry dzień dla demokracji

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ocenił, że "dzisiaj narodził się zgodny z prawem, nowy rodzaj" rozwiązania dotyczącego funkcjonowania organów państwowych. - Jakiś organ, niezwykle ważny dla państwa, nie wykonuje swoich czynności, więc szukamy prawniczego wyjścia i to prawnicze wyjście właśnie dzisiaj zostało znalezione - podkreślił Żurek.

- To jest naprawdę dobry dzień dla demokracji (…). Mam nadzieję, że wreszcie przywracamy Trybunał dla obywatela i to przyjmuję z radością - mówił szef MS. Dodał, że on sam "chciałby, żeby ci sędziowie skutecznie objęli urząd w budynku Trybunału Konstytucyjnego i żeby nie było jakichś 'Trybunałów bis', tylko jeden legalny Trybunał".

Szef MS zwrócił uwagę na rolę, jaką w obecnej sytuacji odgrywa prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. - On musi mieć świadomość, że dalsze łamanie prawa może się dla niego skończyć poważnymi konsekwencjami - zaznaczył. To łamanie prawa - dodał minister - polegałoby w tej sytuacji właśnie na próbie niewpuszczenia nowo wybranych sędziów do siedziby Trybunału. Minister ocenił też, że narracja szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego - według której prezydent odebrał ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych sędziów, gdyż za jego kadencji pojawiły się dwa wakaty, a ich uzupełnienie "dopełni ustawowy wymóg" pełnego składu - jest "żenujące". - To nie jest poziom prawny, tylko to jest poziom jakiegoś krętacza, który próbuje uzasadnić bezprawne decyzje - stwierdził szef MS.

Kancelaria prezydenta o "czterech antysędziach". Duda też komentuje

Zdaniem szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego po ślubowaniu, które odbyło się w Sejmie, "nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów". Jak dodał, "warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych".

Sejmową uroczystość skomentował również szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Trybunał Konstytucyjny na dziś liczy 11 sędziów. Prezydent nie odmówił przyjęcia ślubowania od pozostałych, nie wyznaczył przecież jeszcze terminu, ale patrząc na łamanie prawa przez czterech wskazanych przez Sejm kandydatów, dziś już, w moim przekonaniu, nie ma możliwości odebrania takiego ślubowania" - napisał prezydencki minister na X.

Ślubowanie sędziów TK skomentował też były prezydent Andrzej Duda. "Jeśli Prezydent RP nie jest osobiście obecny przy czynności, to twierdzenie, że czynność odbywa się 'wobec Prezydenta RP' jest oczywiście nieprawdziwe" - ocenił. Twierdził jednocześnie, że Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od wszystkich wybranych przez Sejm.

PiS: kierujemy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Oświadczenie w sprawie ślubowania w Sejmie wygłosił też prezes PiS Jarosław Kaczyński. - To jest po prostu niszczenie państwa, niszczenie praworządności, deptanie jej w sposób po prostu niebywały - ocenił. Kaczyński stwierdził, że "z całą pewnością to nie ma skutków" - jak mówił - prowadzących do tego, że sędziowie, którzy złożyli ślubowanie "mogą orzekać". 

- Ci panowie [na sędziów TK wybrano dwie kobiety i czterech mężczyzn - red.], którzy przecież mogli jeszcze złożyć rzeczywiście przed prezydentem przyrzeczenie, bo prezydent tego nie wykluczał, już nie będą mogli, bo wiarygodność ich jako sędziów Trybunału Konstytucyjnego została sprowadzona do zera - ocenił prezes PiS. 

Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że "nie ma przepisu, który by umożliwiał marszałkowi Sejmu przyjmowanie ślubowania osób wybranych do Trybunału Konstytucyjnego". - W imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość kierujemy zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa - oświadczył. 

13 marca Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów TK. W minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich. Pozostałych czworo sędziów zaprosiło prezydenta Nawrockiego na godz. 12.30 w czwartek do Sejmu, gdzie - jak zapowiedzieli w swych pismach do prezydenta - złożą ślubowanie "w celu podjęcia obowiązków sędziego TK". Tak też zrobili. Nawrocki się nie pojawił.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

